La borrasca Aitor no trae nada bueno: la alerta de Roberto Brasero que pone los pelos de punta

La dura alerta de Roberto Brasero sobre la llegada de la borrasca Aitor que no trae nada bueno, pone los pelos de punta. Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que queda en estos días que tenemos por delante, el fin de semana está a la vuelta de la esquina y con él llega una situación que no parece nada buena. Es el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en esas cosas que quizás no esperaríamos en estos días de otoño.

Estábamos acostumbrados al buen tiempo y a la estabilidad, con algunos detalles que pueden llegar a ser los que nos hagan reaccionar. Esos días en los que el sol se acaba imponiendo forman parte del pasado, son la antesala de algo que pensábamos que nunca se haría realidad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante. Son tiempos de cambios a los que debemos enfrentarnos de forma directa. Los expertos como Roberto Brasero ya tienen muy claro qué nos está esperando.

No trae nada bueno la borrasca Aitor

Aitor se ha convertido en la borrasca que protagonizará estos días, parece que la inestabilidad se ha convertido en algunos tiempos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y después. Por lo que, al final, lo que tenemos en estos momentos, es una opción que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Es la hora de la verdad, de empezar a pensar en lo que está por llegar en estos días que tenemos por delante. Es la hora de comenzar a pensar en lo que nos está esperando y en un fin de semana en el que este fenómeno, el primero de alto impacto, hará acto de presencia. Sin duda alguna, tenemos que afianzar ciertos cambios que son claros, que realmente son inesperados.

En esta época del año, empieza la temporada de borrascas que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Son tiempos, de cambios, de temperatura que pueden acabar siendo lo que haga de estas jornadas un motivo para no salir de casa. Habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

La alerta de Roberto Brasero que pone los pelos de punta

Los pelos de punta nos ponen la alerta de Roberto Brasero que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. El fin de semana puede acabar siendo uno de los primeros en los que encerrarse en casa, es un buen plan, tocará estar preparados para afrontar este episodio meteorológico.

Esto es lo que llega según su previsión: «Este jueves irá recorriendo la península el frente otoñal que nos envía la borrasca Aitor, la primera de esta temporada. Atención al viento que ya estamos notando este miércoles y que arreciará durante la próxima madrugada y aún seguirá soplando con fuerza el jueves en muchas zonas de la península, vientos intensos del oeste y suroeste, con posibles intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el cuadrante noroeste y montaña del nordeste, sin descartar el área mediterránea. Además, tendremos lluvias abundantes en Galicia, sobre todo a primera hora, porque las lluvias, porque el frente irá abandonando enseguida esa comunidad… para llegar a otras».

A partir de este día ha llegado el marcado descenso de las temperaturas: «Durante el jueves el frente irá avanzando por la mañana con lluvias persistentes y copiosas sobre Asturias, León y Zamora y que irán llegando también, aunque algo más débiles al resto del Cantábrico y de Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla La-Mancha, el oeste y centro de Andalucía y por la tarde en los Pirineos donde también alguna lluvia podría ser fuerte. En principio no van a llegar al sureste, baleares ni sur de canarias, donde predominará el sol. Y no solo eso, este jueves bajan las temperaturas un par de grados en el norte y centro peninsular y, pero en el sur y el este, van a subir y hará más calor que hoy: 31º en Málaga, 33º en Murcia o 34º en Valencia son algunas de las máximas previstas para este jueves».

Seguirá este descenso térmico hasta el sábado: «Para el sábado donde se espera una bajada de las máximas es precisamente en esas zonas, en el este de España, donde no hará tanto calor como estos días, aunque seguirán siendo cálidas en general. En el resto, lo que tendremos será un ambiente más fresco por la tarde –siguen bajando las mínimas- pero luego se instalará el sol y el ambiente será muy suave en las horas centrales del día. Tan solo se espera cielos nubosos en el área cantábrica, alto Ebro y Pirineo, con precipitaciones débiles en general, tendiendo a cesar las precipitaciones y a quedar poco nuboso de oeste a este, con algunos copos incluso en el área de Pirineos. No se pueden descartar del todo algunos chubascos esporádicos en el este de Cataluña y de Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en las de mayor relieve».