Así es José Daniel, el hijo desconocido que Carlos Baute negó durante años

José Daniel es el hijo desconocido que Carlos Baute negó durante años, hasta que finalmente lo reconoció como tal. Es fruto de una relación entre adolescentes, Baute tenía 15 años cuando nació José Daniel y desde entonces su vida ha cambiado muchísimo. José Daniel llevó al cantante a los tribunales cuando a sus 31 años se quedó sin trabajo. Pedía a Baute una manutención que debió pasarle cuando él era pequeño y no le llegó. Es más, hasta que no dio su brazo a torcer pasaron años y años sin reconocer que tenía un hijo mayor.

Carlos Baute es un cantante venezolano mundialmente conocido que tiene en España a un hijo desconocido. José Daniel es fruto de una relación de casi niños, Baute y su entonces pareja, tenían 14 y 15 años cuando nació el pequeño. Vivían en Caracas y su vida era muy distinta de la actual en todos los sentidos.

Zerimar Nallera es la madre de José Daniel que siempre ha aportado pruebas y defendido que su hijo era fruto de la relación que tuvo con Carlos Baute. En 2019 el joven decidió demandar a su padre cuando se quedó sin trabajo a los 31 años. La familia vivía una situación límite y ese era el momento en el que fuera rescatado por un famoso padre.

Después de 12 años, desde que saltó a los medios el hijo desconocido de Carlos Baute, por fin era reconocido como tal. José Daniel pasaba a ser parte de la familia del cantante que tiene más hijos con su actual pareja. De esta forma se cerraba una reivindicación que lleva años en los tribunales y en los mensajes y llamadas del joven hacia su padre.

José Daniel vive en la localidad jienense de Baeza desde que se enamoró de una joven andaluza que le hizo tomar la determinación de instalarse en la zona. Actualmente según la revista Semana trabaja en una gasolinera de 7 a 15 de la tarde. Realiza su trabajo y se esfuerza por progresar. No tiene el don de su padre en la música, pero eso no quiere decir que no pueda tener la carrera profesional que él decida tener.

Con más de 30 años ha podido por fin abrazar a Carlos Baute y llamarle ‘papá’, a efectos legales ya son padre e hijo, no hay ninguna duda de su relación.