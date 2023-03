Así es José Bisbal, el padre de David Bisbal que sufre una enfermedad: edad, profesión y qué le pasa

José Bisbal es el padre de David Bisbal que sufre una enfermedad de la que se ha hablado estos últimos días. Un proceso que ha impacto al cantante, su gran referente, el puntal que le ha dado fuerza estos últimos años, ha acabado siendo su principal preocupación. Bisbal no puedes esconder una tristeza que lo acompaña desde que su padre sufría una enfermedad de la que al parecer no podrá salir, no existe cura posible para la dolencia de José, que le afecta a él y a otras personas.

El padre de David Bisbal, José Bisbal, sufre una enfermedad

David Bisbal ha sido reconocido como hijo predilecto de Almería y lo ha hecho con lágrimas en los ojos y un importante mensaje que ha dejado a todos helado. Bisbal ha hablado de su padre en un discurso que demuestra la situación del que fue el ejemplo a seguir de su día a día. José no está bien tal como se desprende de las palabras de su hijo.

En un discurso demoledor Bisbal agradece el reconocimiento: “El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno, solo a Mari, a quien ama con todo su corazón”.

José Bisbal tiene 81 años y durante su juventud fue boxeador profesional. Estuvo pendiente de una carrera deportiva que lo hizo conocido, pero también le causó secuelas irreparables. Además de boxeador, también era un gran aficionado a la música, cantaba de forma regular y lo hacía sirviendo de ejemplo a un hijo que quiso ser como su padre.

David Bisbal heredó el talento musical de un hombre que ahora parece que no conoce a nadie. La enfermedad que sufre no ha sido revelada, aunque todo apunta a que se trata de un problema con su memoria. Un elemento que ha borrado a su familia, pero también a su vida como carpintero, profesión que ejerció hasta su jubilación.

José tiene los mejores cuidados posibles, gracias a un hijo, David que no duda en ofrecerle lo mejor en todos los sentidos. Un hombre capaz de garantizarle que esté bien atendido hasta el final de sus días, gracias a una carrera musical que ha conseguido después de años de esfuerzos.