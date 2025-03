Así es por dentro la impresionante casa de Jaime de Marichalar en Madrid

Jaime de Marichalar, ex marido de la infanta Elena, es conocido por su vida de bajo perfil, su elegancia y sus negocios en el sector del lujo, pero su vida también se refleja en la impresionante residencia que posee en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid. Adquirida en 2005, esta vivienda no solo representa un reflejo de su estatus social, también de su estilo de vida sofisticado. En OKDIARIO tenemos todos los detalles que esta vivienda que ha convertido en un búnker, pues es aquí donde huye de las miradas de los extraños y de la presión que a veces siente por parte del público debido a su antigua vinculación con la Familia Real española.

El inmueble que Marichalar eligió para establecer su hogar es un tríplex de 735 metros cuadrados que destaca por su distribución y la calidad de sus acabados. Situada en una de las zonas más prestigiosas de la capital, la vivienda cuenta con tres plantas perfectamente diferenciadas. Este tipo de propiedad no es común en el barrio, lo que hace que la residencia de Marichalar se distinga aún más.

Así es la casa de Jaime de Marichalar

Con la colaboración de la interiorista Rosa Bernal, Marichalar ha creado un hogar que refleja su buen gusto y su estilo personal. En la planta baja se encuentran una cocina moderna, un amplio salón con chimenea, una biblioteca que invita a la lectura y una zona de servicio. La segunda planta alberga los dormitorios de sus hijos y una habitación de invitados, mientras que en la última planta se encuentra el dormitorio principal, el corazón de la casa, junto con una pequeña piscina interior que otorga un toque único de lujo y relajación.

Además de su tamaño y distribución, la casa ofrece una serie de extras que le confieren un carácter exclusivo. Cuenta con varias plazas de garaje, trastero y un patio común con otro dúplex del edificio. Este tipo de privilegios no es algo que todos los residentes del bloque puedan disfrutar, lo que hace que la propiedad sea aún más especial.

A pesar de que Jaime de Marichalar vive solo en esta impresionante casa, mantiene una relación estrecha con sus hijos, quienes a menudo la visitan y permanecen allí durante su estancia en Madrid. La vivienda, además de ser un refugio personal, es también un lugar donde el antiguo duque de Lugo recibe a empresarios y personalidades del mundo de los negocios, lo que subraya su rol dentro del ámbito social y empresarial de alto nivel.

¿Dónde vive la infanta Elena?

Con una ubicación inmejorable en el barrio Salamanca, Marichalar disfruta de la cercanía a restaurantes exclusivos, boutiques de lujo y otras instalaciones de alto nivel. Esta privilegiada situación permite que esté siempre conectado con lo mejor de la vida madrileña, a la vez que disfruta de la tranquilidad y privacidad de su hogar.

Aunque Jaime de Marichalar y la infanta Elena siguen caminos separados, sus residencias muestran un claro contraste. La casa de la Infanta Elena, también ubicada en Madrid, es considerablemente más pequeña que la de su ex marido. La propiedad de la infanta cuenta con 450 metros cuadrados, distribuidos en cinco dormitorios, un gran salón y una cocina espaciosa, además de una zona de servicio. La vivienda le ofrece una gran privacidad, ya que solo tiene dos vecinos por planta, lo que le permite disfrutar de un nivel de calma y discreción.

A sus 61 años, Jaime de Marichalar sigue siendo un referente en cuanto a moda y estilo. Su fascinación por las prendas elegantes y sofisticadas se refleja en su elección de accesorios como pashminas, capas castellanas y corbatas llamativas, elementos que denotan un gusto por la distinción. Sin embargo, más allá de su apariencia, Marichalar también es conocido por su carácter firme, especialmente cuando se trata de su vida privada. Durante su matrimonio con la infanta fue discreto y ahora se comporta exactamente igual.

Marichalar, íntimo amigo del silencio

Recientemente se filtraron fotos de su ex suegro, Juan Carlos I, con la actriz Bárbara Rey en una actitud comprometedora. Ante las teorías y especulaciones, Marichalar dejó claro que no entraría en debates o polémicas sobre estos temas, prefiriendo mantener su vida alejada de los focos mediáticos. Hay que recordar que no hay vuelta atrás, pues OKDIARIO ha demostrado, a través de la publicación de unos audios, que el Rey emérito estuvo con la ex mujer de Ángel Cristo.

A pesar de los rumores que circulaban sobre una posible venta de su residencia en Madrid, Jaime de Marichalar fue rotundo en sus declaraciones: «No vendo, ni estoy interesado en vender, ni he mirado ninguna otra vivienda por la zona para mudarme. No me voy de España y no dejaré una casa donde estoy encantado y que será la herencia que deje a mis hijos», declaró en El Mundo.

De esta forma, la vida de Jaime de Marichalar se refleja en sus éxitos profesionales y en la elección de un hogar que representa tanto su éxito personal como su identidad. Su residencia en el barrio Salamanca es un reflejo de su estilo de vida único. Recordemos que trabaja como consultor de firmas de lujo, de ahí que su piso de tres plantas esté muy cerca de la Milla de Oro de Madrid, donde se encuentran las mejores tiendas de la capital.