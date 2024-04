Ángel Llácer es hospitalizado de urgencia: «Me dolía la barriga y hacía caca con sangre»

Ángel LLácer es uno de los rostros más conocidos de nuestra pequeña pantalla. Sus éxitos demuestran que tiene una habilidad especial para entretener a la audiencia. El primer proyecto importante que protagonizó fue participar en ‘Operación Triunfo’ y seguidamente ha formado parte de programas que pasarán a la historia de la pequeña pantalla. En estos momentos es uno de los miembros del jurado de ‘Tu cara me suena’, pero estará ausente del concurso durante un tiempo porque ha ingresado de urgencia en un hospital madrileño. En concreto ha sido atendido por los médicos de la Clínica Ruber, el mismo centro donde ha estado la Reina Sofía a causa de su infección urinaria.

El motivo por el que Llácer está recibiendo la atención de los especialistas, es la bacteria Shigella con la que se ha intoxicado durante un viaje a Vietnam. Tan aventurero como siempre, aprovechó que tenía un hueco en su apretada agenda laboral y emprendió una aventura que no ha terminado bien. Ahora debe estar hospitalizado y ha dado unas declaraciones para que todo el mundo sepa cómo se encuentra. Ángel conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión y sabe que lo más inteligente es hablar en primera persona antes de que empiecen a circular rumores que quizá no se ajusten a la realidad.

El ‘showman’ ha tranquilizado a sus fans asegurando que la situación está controlada, aunque reconoce que ha atravesado un momento bastante complejo. Admite que llegó a asustarse porque los médicos no encontraban las respuestas que estaban buscando. Afortunadamente ya saben que ha sido infectado con una bacteria demasiado agresiva, por eso tiene que estar en observación. Dentro de poco podrá hacer vida normal, pero hasta que llegue esa fecha en Antena 3 le han sustituido para que ‘Tu cara me suena’ no sufra ningún cambio.

Las preocupantes palabras de Ángel Llácer

El comunicador ha utilizado en los micrófonos de ‘El matí de Catalunya Ràdio’ para explicar exactamente que le ha llevado a pedir ayuda a los médicos de la Clínica Ruber Internacional de Madrid. «Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal», ha empezado diciendo con total sinceridad. «No sabían qué tenía. Me dolía la barriga, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados». Insiste en que ha tenido suerte de que su anomalía se reduzca a una bacteria, pues llegaron a pensar que se trataba de algo mucho más preocupante.

A partir de ahora empezará un proceso de recuperación que le apartará del concurso de Antena 3. Se reincorporará cuando termine de expulsar la bacteria y mientras tanto ha dejado claro que todo sucedió durante su viaje a Vietnam. «Cogí una intoxicación y me pusieron antibióticos durante cinco días, pero la bacteria se quedó», ha comentado en el programa de Ricard Ustrell.

El duro momento que atraviesa Ángel

Ángel Llácer se convirtió en noticia hace unas semanas porque confesó que estaba atravesando un mal momento personal. Compartía su vida con un perro y ha tenido que despedirse de él. Su familia ha estado bastante inquieta, así que no ha tenido más remedio que realizar planes y pasar tiempo fuera de casa para dejar de pensar en su drama particular. El comunicador dio una entrevista en ‘Socialité’ para aportar datos sobre este conflicto interno.

«Mi casa está triste Estoy solo. Me he quedado solo en mi casa porque ha muerto mi perro. Me dejó mi pareja, la persona que me ayudaba se fue y mis vecinos también se han ido. De golpe, estoy en la soledad. Me siento solo», declaró. A pesar de que es un rostro muy conocido dentro de la pequeña pantalla, se conocen muy pocos datos sobre su vida personal porque ha guardado con celo sus relaciones sentimentales, por eso llamó tanto la atención que dijera que volvía a estar soltero con tanta naturalidad.

«Me siento afortunado, de una manera incomprensible. Tendría que estar triste en realidad, pero yo me veo con a oportunidad de llenar todas las casillas. La gente piensa que siempre estoy bien, pero no siempre es así».

Ángel Llácer muestra su verdadera cara

Después de tantos años trabajando en los medios de comunicación, Ángel ha ganado mucha confianza y ahora no le importa compartir ciertos detalles sobre su esfera privada. Después de romper con su pareja y de perder a su perro reconoce que ha atravesado una etapa convulsa, por eso no entiende que el público piense que siempre está feliz. «He llorado mucho. He pasado por todo (…) He estado mucho más triste teniéndolo todo que ahora que no tengo nada», declaró en el espacio que antes presentaba María Patiño y que ahora está conducido por María Verdoy.