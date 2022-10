Ana Rosa Quintana, en shock al verse en las pantallas de Times Square: «¿Es un montaje?»

Ana Rosa Quintana ha vuelto a presentar El Programa de Ana Rosa tras casi un año alejada de los platós de televisión a consecuencia de un cáncer de mama. Un regreso del que se ha hablado, incluso, en Nueva York. Y es que, las pantallas de Times Square llevan días mostrando imágenes de la vuelta de la programa presentadora.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, aparecen los luminosos de la céntrica plaza de Manhattan con la imagen de la periodista y un titular que dice «Bienvenida, Ana Rosa». Unas imágenes que le han dejado impactada. «¿Pero esto es un montaje?», ha preguntado al corresponsal de Telecinco que le ha mostrado esta escena.

El corresponsal Álex Rodríguez ha explicado en directo que desde hace varios días, los primeros 30 segundos de la vuelta de Ana Rosa «se están repitiendo» varias veces al día. «Me he quedado… es que nadie me ha dicho nada», ha señalado al respecto la presentadora, mostrando su sorpresa.

Tras ver estas emotivas imágenes, la periodista ha recordado que en dos días, el 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. «Habrá que decir muchas cosas. Hay que insistir en la investigación y en que hay tratamientos que no están siendo autorizados en España porque son muy caros», ha apuntado al respecto.

Además, ha aprovechado este momento para enviar un mensaje de cariño a todas las mujeres que en estos momentos están «siendo o han sido diagnosticadas de cáncer de mama». «Hay que tirar para adelante, hay que intentar vivir cada día», ha señalado antes de recordar que «esto no acaba cuando termina el tratamiento, sino que se necesita el acompañamiento diario de la ciencia, de médicos, de enfermeras, de todo el mundo y no se puede bajar la guardia».

Después de este caluroso mensaje, Ana Rosa ha pedido que no se hable de luchas porque las mujeres que no consiguen curarse «no lucharon menos». «Hay mujeres que no consiguen curarse. No digamos eso de ‘ha luchado, pero al final le ha vencido la enfermedad’», ha sentenciado.