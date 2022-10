Si bien era durante este mismo mediodía cuando Joaquín Prat tomaba la palabra para desvelar la fecha de la ansiada vuelta de Ana Rosa Quintana al programa de las mañanas de Telecinco, ahora ha podido saberse cuál ha sido la reacción de la emblemática maestra de ceremonias ante esta buena nueva. Y es que, aunque eran evidentes las ganas de la periodista por volver a ocupar su puesto habitual en el plató, lo cierto es que su retorno se ha hecho esperar unas semanas más de lo previsto.

Después del anuncio, la comunicadora ha tomado la palabra para admitir que, después de varias semanas de trabajo, finalmente volverá a la primera línea televisiva con más fuerza que nunca: “Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina”, comenzaba diciendo Ana Rosa, para después entrar en más detalles sobre este retiro que se ha alargado hasta once meses: “Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, confesaba, dejando entrever que ya está plenamente recuperada del cáncer de mama que padecía después de haber estado casi un año inmersa en un tratamiento que implicaba unos hábitos diarios muy sanos.

Pero su testimonio no quedaba ahí, y para poner el broche de oro hasta su próxima aparición pública en El Programa de Ana Rosa, Quintana ha querido hacer hincapié en todo lo acontecido durante los últimos meses, de lo que ella ha estado pendiente desde casa aunque sin poder conectar con la audiencia: “Han ocurrido muchas cosas y muy importantes en estos meses; acontecimientos de los que me hubiera encantado ser testigo en directo, pero nos espera un tiempo apasionante que espero seguir narrando con ilusión y esperanza, y sobre todo, seguir sintiendo el apoyo de los espectadores y mis compañeros que tanto me han ayudado en los días duros”, sentenciaba, aclarando así que todo el equipo de la cadena de Fuencarral se ha volcado con ella plenamente para hacer su retiro mucho más ameno.

De esta manera, la presentadora ha puesto fin a una ausencia que comenzaba el pasado 2 de noviembre, cuando Ana Rosa acaparaba toda la atención para anunciar que había sido diagnosticada con cáncer de mama, razón por la que tendría que abandonar sus quehaceres laborales de manera temporal y hasta que su salud volviera a ser óptima. Ahora, y después de muchos meses en los que sus compañeros han admitido haberla echado en falta, Quintana está dispuesta a continuar con su papel habitual al frente del espacio matinal de Telecinco.