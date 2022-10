Por fin se ha desvelado una de las noticias más esperadas para este 2022. Ya hay fecha para la reincorporación de Ana Rosa Quintana a su programa. Será el próximo lunes 10 de octubre cuando la periodista vuelva a ponerse delante de las cámaras para dirigirse a sus espectadores. Ha sido casi un año largo y repleto de incertidumbre, desde que el pasado mes de noviembre anunciara que se retiraba de manera indefinida de la televisión para centrarse en el tratamiento contra el cáncer de mama que le había sido diagnosticado.

Joaquín Prat ha tenido el honor de dar la buena nueva al finalizar El programa de Ana Rosa de este miércoles: «Este programa ha estado huérfano durante casi un año de la que es la inspiradora nuestra porque sentimos que falta una pieza. Esto no es lo que era porque notas que te falta algo. Ana ha estado un año luchando contra un cáncer, con incertidumbre, sufrimiento y la necesidad de estar con ustedes en momentos puntuales en los que un periodista de raza quiere estar ante ellos. Todos los días le mandamos un beso a Ana y ha llegado del día en el que les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera regresa este lunes», ha dicho muy emocionado.

En un principio, el deseo de la periodista era volver el pasado mes de septiembre con el arranque de una nueva temporada del magacín matutino, sin embargo, se ha pospuesto un mes su regreso. Ya tiene luz verde por parte de los médicos que le han guiado en este camino y está completamente apta para retomar su tarea. La cuenta atrás ha comenzado y solo quedan 5 días para verla en acción de nuevo.

No ha habido una sola semana en la que sus compañeros no hayan tenido un mensaje de recuerdo para su ‘capitana’ y tanto Patricia Pardo, como Joaquín Prat o Ana Terradillos la han tenido muy presente siempre. En el arranque de la nueva temporada, el de origen danés dio aliento sobre la posibilidad de que la jefa se reincorporase pronto: «Aunque hoy arrancamos la temporada 19, falta poco para que la capitana esté aquí, dentro de poco ella volverá a este plató. Qué te voy a decir Ana. Ya queda menos, aquí te esperamos, lo hacemos como podemos y aquí te esperamos».

Han transcurrido 11 meses del mensaje que Ana Rosa nunca hubiera querido destinar a su audiencia: «Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría , y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia», decía, Afortunadamente, Ana Rosa Quintana volverá a ocupar su sitio a partir del próximo lunes, desde las 8:55 horas. Ha llegado a línea de meta y sus compañeros la esperan para brindarle todo el cariño posible.