Alba Carrillo suelta la bomba: cuál será su inesperado papel en ‘La isla de las tentaciones’

Alba Carrillo podría tener un papel inesperado en ‘La isla de las tentaciones’, la presentadora ha revelado su verdadera vocación, es experta en relaciones que no funcionan. La colaboradora no lo ha tenido fácil a nivel sentimental, la mala suerte la ha acompañado y actualmente está soltera, por lo que no podría ir con su pareja a la Isla de las tentaciones. Si fuera tendría muy claro cuál sería el papel que emprendería en un programa de televisión que seguro que sería un éxito de audiencia sin precedentes.

Este es el inesperado papel de Alba Carrillo en ‘La isla de las tentaciones’

‘La isla de las tentaciones’ ya ha iniciado su sexta temporada y lo ha hecho por todo lo alto. El programa dirigido por Sandra Barneda ya es todo un éxito de audiencia. Una promo bien gestionada y unos concursantes que ya apuntan maneras se han convertido en el primer paso hacia un espacio de grandes audiencias.

A medida que vamos conociendo más a las parejas y se van poniendo en marcha las tentaciones se empieza a calentar el ambiente. Una isla paradísiaca, un lugar mágico y un poco de alegría pueden hacer perder a las parejas su noción del amor. Después de años juntos, más de una no volverá a casa ni en el mismo avión, ni volverá a compartir nunca más techo.

El espacio podría tener una nueva integrante, según se ha revelado en un vídeo viral en el que ha aparecido, Alba Carrillo. La colaboradora tiene muy claro que quiere ir para demostrar que es experta en relaciones fallidas. Se toma con humor que hace unas semanas ha sido la protagonista de la tentación del momento, con su compañero Jorge Pérez.

Ella sería la que tiene la mala suerte de perder a su pareja o de perderse a si misma en un lugar que invita a reconstruir nuevas relaciones. Salen a la luz los peores elementos de unas relaciones que parece que llegan sólidas, pero se van rompiendo con el paso de las horas en un escenario que lo cambia todo.

El vídeo viral de Alba Carrillo dura apenas unos segundos, pero ya es uno de los más vistos de las redes sociales. Reconoce que no ha tenido suerte en sus relaciones pasadas, pero nunca se sabe, el gran amor de Alba Carrillo quizás está más cerca de lo que parece.