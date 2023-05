Una de las cosas que tienen que ver con el ocio y a las que nos hemos acostumbrado en los últimos años, ha sido la venta de entradas para conciertos y espectáculos vía online. Se acabaron las largas colas que en el pasado se formaban en los puntos de venta oficiales. Ahora las colas son virtuales, pero debemos tener mucho cuidado. De hecho, existe un alarmante aviso de la OCU para todos los que han comprado online estas entradas, y que será bueno que conozcas ya que puede que te afecte.

La OCU alerta sobre la compra de entradas online

No sólo conciertos, como decimos, cualquier tipo de espectáculo para el que queramos una entrada, requiere que nos conectemos y compremos desde internet. Pero son quizás los festivales de música los que acaparan ahora el interés de mucha gente, ya que es en verano cuando se celebran la mayoría de ellos, por lo que la OCU pone ahora el foco en estos y advierte sobre un problema que de hecho, se sufre para todo tipo de entradas.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha lanzado un alarmante aviso que tiene que ver con el coste que pueden alcanzar las entradas para conciertos y festivales de verano, si tenemos en cuenta los gastos de gestión que se añaden siempre al precio final de cada ticket.

Un gasto que nos cobran por precisamente hacer todo el trámite de sacar la entrada, cuando el «trabajo» lo hace el usuario, ya que es este el que se sienta delante del ordenador, busca las entradas, selecciona la deseada y procede con el pago. Pero todos esos pasos, que ofrece la página de venta online, no dejan de ser una gestión que debemos pagar.

Una gestión de la que sin embargo, la OCU denuncia la poca transparencia existente. Es más la organización no solo critica el que nunca se mencione hasta que se realiza el pago, sino que además, puede aumentar el precio de la entrada hasta en un 12%. Y no sólo eso, denuncia además que el cobro de gestión no se cobra por compra y sí por entrada, de modo que aumenta todavía más el coste.

Alerta también sobre la reventa

Por este motivo, la OCU ha solicitado la limitación en los gastos de gestión, pero además también amplía el problema con respecto a los casos de reventa, dado que muchas veces comprar una entrada de este modo, puede hacer que nos cueste más del 20% del precio original.

En este sentido, la OCU aconseja que nunca compremos entradas de reventa ya que además de ser más caras, no garantizan que sean auténticas. Y en el caso de que lo sean, si el concierto o el festival al que queremos finalmente se cancela, la devolución que nos van a hacer será por el importe real de la entrada, y no por lo que nos han cobrado de más en la reventa.

Por otro lado, la Organización ya ha solicitado al Ministerio de Consumo que se regule la compraventa de entradas y que se limite la cantidad que podamos adquirir por cada titular, ya que muchas veces encontramos que algunas entradas se agotan al momento debido a que quienes las compran lo hacen con el fin de revenderlas.