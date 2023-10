La AEMET no entiende lo que está pasando: un extraño fenómeno llega a España

Llega a España un extraño fenómeno que no entiende ni la AEMET, los expertos no paran de mirar los mapas del tiempo. Nos enfrentamos a un duro otoño que está poniendo en jaque a medio país. Hemos pasado de un veroño a unas cifras que ponen los pelos de punta. El descenso de la temperatura, pero sobre todo este tren de borrascas que nos ha afectado de lleno esta semana seguirá haciendo de las suyas. Esto es lo que nos espera en estos días que pondrán punto y final al otoño.

Un extraño fenómeno llega a España: La AEMET no entiende lo que está pasando

La baja fría cruzará la península por el sur entre hoy y el sábado, mientras que el domingo otra nueva baja descolgada se situará al oeste peninsular (HRES-IFS. Z/T 500 hPa). pic.twitter.com/qJdZ0sHDGj — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) November 26, 2020

España se enfrenta a unos días que traerán tras de sí un extraño fenómeno que llega y que puede cambiarlo todo. Una serie de borrascas llegarán este sábado y domingo provocando unas temperaturas y un mal tiempo que puede ser histórico para estos días de finales de octubre en los que el frío llegará con fuerza.

Los expertos miran con asombro unos mapas del tiempo que no reflejan nada bueno, tal y como advierten: “La baja fría cruzará la península por el sur entre hoy y el sábado, mientras que el domingo otra nueva baja descolgada se situará al oeste peninsular (HRES-IFS. Z/T 500 hPa)”. Nos enfrentamos al peor fin de semana de este temporal.

Este fin de semana no vamos a soltar el paraguas en algunos puntos del país donde no habrá ninguna duda de lo que nos espera. La AEMET tiene muy clara una previsión que dejará en el aire muchos planes fuera de casa. En algunas comunidades, será mejor quedarse en casa para no exponerse a las fuertes lluvias que dificultarán la circulación.

Tal y como han advertido en su reciente predicción del fin de semana: “Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en la mitad sur de Galicia, noroeste de Castilla y León, oeste del sistema Central y Pirineo central. Viento fuerte o con intervalos de viento fuerte en litorales del noroeste y Ampurdán. Rachas muy fuertes en zonas de montaña del extremo norte.”

Los bancos de niebla matinales, pero también la llegada de fuertes vientos serán los otros elementos que pondrán en riesgo a las personas, en unos días en los que se debe extremar la precaución. La AEMET lanza una advertencia, al igual que los expertos ante este extraño fenómeno que vamos a vivir en España.