El Carnaval de Xinzo de Limia es célebre por sus figuras llamadas Pantallas

Vamos a conocer cuál es el programa del Carnaval de Xinzo de Limia 2019, ya que esta localidad gallega organiza estas fiestas de una manera única en todo el mundo.

Recordemos que Xinzo de Limia, pese a no ser tan conocido como Tenerife o Cádiz, también organiza un carnaval que es Fiesta de Interés Turístico Nacional que cada vez tiene más importancia y cobra atención de los españoles, portugueses y europeos.

Sin duda, la atracción central del carnaval es el personaje conocido como Pantalla, que disfruta de una enorme vistosidad por su indumentaria y por los movimientos singulares que realiza, lo que alegra las fiestas a todos los participantes.

Conoce el programa del Carnaval de Xinzo de Limia 2019

Entramos ya de lleno en el Entroido, como se conoce al programa del Carnaval de Xinzo de Limia 2019, cuyos fastos comenzaron ayer, sábado 9 de febrero. Fue el Sábado do Petardazo que marcó el comienzo oficial de las fiestas amenizadas por charangas.

Hoy toca el Domingo Fareleiro, ya que, desde las cinco de la tarde en la Praza Maior se repartirá harina y se organizará la Gran Festa da Farelada.

A partir de aquí, esperan otros cuatro fines de semana llenos de fastos y fiestas. El próximo 16 de febrero será el Sábado do desfile e colgamento do Meco, recorrido tradicional por las calles de la villa. Y luego, llega el Domingo do Oleiro, que acaba con la Folida popular.

Llegamos al fin de semana del 23 y 24 de febrero, y la cosa ya se va poniendo ‘seria’. La noche del sábado, toca la Noite de Corredoiro, con animación musical de las charangas del pueblo. Y luego, llegamos al Domingo do Corredoiro, cuando las Pantallas do Entroido de Xinzo hacen su primera aparición en la fiesta ya a las 12:30 horas de la mañana en la Praza Maior para hacer sus bailes y saltos característicos.

El siguiente fin de semana ya incluye 1, 2 y 3 de marzo. Comienza con el Venres de Entroido, que incluye el Desfile Infantil y el Desembarco Pirata. El Sábado de Entroido añade fiesta hasta altas horas de la madrugada y el concierto de Festicultores. Y el Domingo de Entroido, las charangas amenizan la alborada desde las 11:30 horas de la mañana.

A partir de aquí, habrá fiesta toda la semana. El Martes de Entroido será festivo local y tendrá lugar el Gran Desfile de Carrozas e Comparsas, el miércoles se hará el Enterro da sardiña, y se despedirá el Carnaval el 9 de marzo con el Sábado da Piñata.