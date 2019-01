La última Ristada: recurre a la golpista Rahola para intentar salvar su programa linchando a Inda

Risto Mejide sigue con su campaña de acoso y derribo contra Eduardo Inda. Esta vez, para revitalizar su maltrecho programa, ha recurrido a la golpista Pilar Rahola, musa del separatismo, para intentar salvar Todo es mentira linchando a Inda.

A Rahola la mentira la produce “repulsión”. Con su impoluto y vistoso lazo amarillo separatista en la solapa, la política independentista asegura que “la mentira ha existido siempre, pero internet lo ha convertido en algo impune, masivo y que sobrevive a la verdad”. A continuación, se pone como ejemplo. Rahola denuncia que “a mí me han adjudicado cosas que no he dicho nunca, me han insultado por algo que yo no dije”.

Pero lo cierto es que a Rahola le han pillado alguna que otra vez mintiendo, “desinfoxicando”, como le gusta decir a Mejide en su programa. En una entrevista el 4 de mayo de 2015, la musa del separatismo aseguraba que Carina Mejías, diputada de C’s en el Parlament, mentía: “Intentar ensuciar los actos de la ANC, donde no se tira ni un papel, diciendo que se grita ‘¡Visca Terra Lliure!’ es repugnante”.

En el portal antiindependentista Dolça Catalunya pillaron a Rahola intentando colar una mentira. Y mostraron un vídeo, de unos días antes, en concreto del 24 de abril, en el que en un acto de la ANC en el Palau Sant Jordi, efectivamente, se grita “¡Visca Terra Lliure!”.

Sigue Rahola haciéndole el juego a Mejide, cayendo en su propia trampa. “Sí, sin ninguna duda la intoxicación informativa se puede producir en cualquier ideología y tendencia, y en la política se tiende a la exageración, y de ahí a la mentira hay un límite muy pequeño”, asegura Rahola, a la que han pillado incluso compartiendo tuits con fotos fake.

En noviembre de 2016, muchos internautas denunciaron a la política independentista porque compartió en su perfil de Twitter una supuesta foto de la luna llena sobre el mar en Cadaqués. Era luna llena y era sobre el mar, pero la foto no correspondía a Cadaqués. Rahola se había apropiado de una foto de Pinterest y la hizo pasar por una imagen captada en la orilla de la localidad catalana.

Rahola seguía en plan digno dorándole la píldora a Risto. “Estáis tocando el núcleo duro de un debate enorme que es la impunidad de las fake news”, como las que ella ha difundido. Pero continúa “la caída falsa es para demonizar al mensajero, Inda es víctima de lo que sea. Lo surrealista se convierte en cierto”, termina concluyendo la política asidua a los platós de TV3.

Y hablando de demonizar al mensajero. En el año 2014, cuando el diario El Mundo publicó que la familia Pujol había ingresado 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra, Rahola no perdió ni un minuto y demonizó al mensajero, en este caso a El Mundo. La biógrafa de Artur Mas aseguraba en un programa que “este es un medio que ha publicado barbaridades” –¿Bárcenas y Urdangarin incluidos?– y continúa diciendo incrédula que “no me imagino algunas portadas, obviamente en La Vanguardia, ni en El Periódico, ni en El País… y que un diario que ha jugado tan fuerte con el ‘tema catalán’, de repente coja este filón y no pare… a mí me obliga a ponerme en prevención, porque yo no me lo creeré de entrada”.

Pues eso, de entrada no se lo creyó pero al final las causas judiciales que pesan sobre los integrantes del clan Pujol se irán resolviendo, como el caso de Oriol Pujol. Uno de los temas recurrentes de Rahola es lo que ella tilda como “una persecución política” en referencia a las causas pendientes del clan Pujol. “Persecución” que, por cierto, ha terminado con uno de los hijos del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, en la cárcel, entrando hace poquitos días y tras reconocer los delitos que se le imputaban tras llegar a un pacto con la Fiscalía. Oriol Pujol, implicado en el caso de las ITV, fue condenado por corrupción a dos años y medio de prisión. El “perseguido” había usado su influencia política para cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer a sus amigos empresarios del sector de las ITV en Cataluña.