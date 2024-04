Que no se te escape nada: las series de Netflix, Prime Video y Disney + que tienes que ver este fin de semana

Si no tienes plan para este fin de semana, una buena opción puede ser ver una de estas series y desconectar de la rutina de la semana. Si es así os recomendamos tres de las que se han estrenado esta semana: la miniserie El caso Asunta en Netflix, la serie documental Thank you, good night: la historia de Bon Jovi de Disney+ y la miniserie Them: The Scare de Prime Video.

Además de esas series también se han estrenado esta semana la temporada 4 de We’re Here en HBO Max , la serie Un revés inesperado (Apples Never Fall) en SkyShowtime y la temporada 2 de El premio de tu vida en Apple TV+. Seis series perfectas para ver este fin de semana que el tiempo se nos ha complicado.

El caso Asunta

El viernes 26 de abril se ha estrenado en Netflix la miniserie El caso Asunta. Una ficción en la que se intenta reconstruir un crimen real que conmocionó a la sociedad española, tal como se hizo en El cuerpo en llamas. El caso Asunta aborda el asesinato de Asunta Basterra, un homicidio que tuvo lugar en la localidad gallega de Teo en 2013.

Una serie 6 episodios de más de una hora en la que se reconstruye todo lo que ocurrió hasta que se culpó a los padres adoptivos de la niña, la abogada gallega Rosario Porto y el periodista bilbaíno Alfonso Basterra que fueron condenados a 18 años por el crimen. Sorprende el increíble parecido físico de los actores con los autores del crimen y el ritmo de esta nueva producción.

Thank you, good night: la historia de Bon Jovi

Esta serie documental de cuatro episodios se estrenó en exclusiva en Disney+ también el 26 de abril y se sumerge en el pasado de una de las bandas más legendarias del mundo y de su líder Jon Bon Jovi. El futuro de esta banda de rock and roll, idolatrada durante 40 años se quebró debido a una lesión en las cuerdas vocales de su líder. Esta serie documental está dirigida y producida por Gotham Chopra y cuenta lo que ocurrió estos 40 años mediante vídeos personales, primeras versiones inéditas, letras originales y fotografías.

Them: The Scare Temporada 2

El jueves 25 de abril se estrenó en Prime Video la segunda temporada de esta serie de terror tres años después de la primera entrega creada por Little Marvin para Prime Video. En esta se contaba la historia de una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un vecindario blanco de Los Ángeles donde se enfrenta a amenazas reales y de otro mundo. La segunda temporada de Them: The Scare está ambientada en la década de 1990 y se centra en la investigación de una ola de espantosos asesinatos. Debby Ayorinde, papel que interpreta Deborah Ayorinde, es la encargada de resolver estos asesinatos.

We’re Here Temporada 4

El sábado 27 de abril se estrena en HBO Max la cuarta temporada de esta serie que cuenta la historia de las famosas drag Queens: Sasha Velour, Priyanka, Jaida Essence Hall y Latrice Royale. Las cuatro siguen con la misión del programa de difundir el amor y la conexión a través del arte del drag por las pequeñas ciudades de Estados Unidos. En esta cuarta temporada, las reinas trabajan con participantes de Murfreesboro (Tennessee) y Tulsa (Oklahoma), así como de pueblos de los alrededores.

Otras de las series que puedes ver este fin de semana en la que se analiza la reciente legislación anti-LGBTQ+ y el efecto que ha tenido en la comunidad. La tercera temporada de We’re here ganó dos premios Emmy®, un tercer premio GLAAD al mejor programa de telerrealidad, un premio Peabody y recibió el galardón de la Academia de Televisión.

Un revés inesperado (Apples Never Fall)

Esta semana la plataforma de streaming SkyShowtime ha estrenado los tres primeros episodios de esta miniserie basada en una novela de Liane Moriarty y protagonizada por los conocidos actores Sam Neill y Annette Bening. Los protagonistas son un matrimonio de exprofesores que están a punto de disfrutar de su jubilación junto a sus hijos, ya adultos. Todo cambiará para esta familia cuando una joven herida llama a la puerta del matrimonio y poco después, Joy, la madre, desaparece. Los Delaney se darán cuenta de que no saben todo sobre sus padres cuando los secretos más oscuros de la familia empiezan a salir a la luz.

El premio de tu vida Temporada 2

Por último, también entre las series que se puede ver hay que tener en cuenta que esta semana se estrenó en Apple TV+ la segunda temporada de la serie El premio de tu vida. La primera entrega de esta ficción que se estrenó en 2023 se centró en un pequeño pueblo que cambia para siempre cuando aparece una misteriosa máquina que promete revelar el verdadero potencial de cada uno. A partir de ese momento, muchos d los habitantes de este pueblo empiezan a cambiar de trabajo, replantearse sus relaciones y cuestionarse creencias arraigadas. Esta temporada 2 está protagonizada por el actor Chris O’Dowd y en el reparto están Gabrielle Dennis, Ally Maki, Damon Gupton, Josh Segarra, Crystal Fox, Sammy Fourlas y Djouliet Amara.