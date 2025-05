Adiós a ‘Black Mirror’: el inesperado cambio que está a punto de llegar a Netflix

Cada cierto tiempo las plataformas de streaming anuncian que van a eliminar de su catálogo algunas producciones. Netflix acaba de informar que a partir de este 12 de mayo retirará las películas interactivas Black Mirror: Bandersnatch y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend. Estas dos producciones eran parte de un nuevo formato que ofrecía experiencias interactivas a los espectadores, pero que no ha debido cuajar. Con esta decisión se confirma que Netflix no va a apostar más por este tipo de contenidos. La plataforma de streaming centrar sus esfuerzos en los juegos como El amor es ciego y La casa de papel. En septiembre de 2022 el impulsor de la línea de películas interactivas Todd Yellin se marchó de Netflix y de los 24 especiales interactivos en los que el usuario de Netflix podía escoger su propia aventura, solo quedan en este momento los de Bear Grylls (Sobrevivir es el reto), que posiblemente desaparecerán pronto.

La retirada de ambos títulos interactivos Black Mirror: Bandersnatch y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend del catálogo de Netflix y la apuesta por los videojuegos responde al esfuerzo de la plataforma de streaming Netflix para intentar conectar con audiencias más jóvenes que estarían solo interesadas en los videojuegos y las experiencias digitales interactivas. Hay que aclarar que Netflix no ha explicado en ningún comunicado oficial esta estrategia, pero está claro por sus últimos movimientos que está apostando por otras áreas con mayor proyección comercial y tecnológica como los videojuegos. Aunque seguirá manteniendo en su catálogo productos como series y películas, su prioridad ahora mismo es que los usuarios puedan jugar.

La desaparición de ‘Black Mirror: Bandersnatch’ de Netflix

Esta película interactiva fue lanzada en diciembre de 2018 y pertenece a la serie antológica de ciencia ficción Black Mirror. Una original cinta escrita por el creador de la serie Charlie Brooker y que ha sido dirigida por David Slade. En esta película los espectadores pueden toman decisiones para que cambie la situación del personaje principal. Este es un joven programador llamado Stefan Butler, que está adaptando un libro de juego de fantasía escrito por un personaje bastante perturbado a un videojuego en 1984. El papel de este joven programador lo interpreta el actor Fionn Whitehead .

Esta película cuenta con otros personajes como Mohan Thakur (Asim Chaudhry) y Colin Ritman (Will Poulter), los cuales también trabajan en una compañía de videojuegos, el padre de Stefan, Peter (Craig Parkinson) y la terapeuta de Stefan, la Dra. Haynes (Alice Lowe).

Black Mirror: Bandersnatch cuenta con más de cinco horas de contenido total en Netflix y diversos finales posibles. Por lo tanto, el espectador podía tomar diferentes decisiones que cambiaban la trama y la experiencia que estaba viviendo en ese momento

En cuanto a la película interactiva de 2020 Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend era una secuela de la comedia Unbreakable Kimmy Schmidt creada por Tina Fey y Robert Carlock y dirigida por Claire Scanlon. El espectador también podía en esta película interactiva elegir su propia aventura y tomar varias decisiones que llevaban a los múltiples finales posibles.

Además de estos dos títulos, el pasado 1 de enero Netflix eliminó de su catálogo una veintena de títulos, entre los que estaban los especiales de El gato con botas, Carmen Sandiego y Bebé jefazo. Al eliminar las películas interactivas Black Mirror: Bandersnatch y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend ya no queda ni rastro en el catálogo de este tipo de producto.

La apuesta de Netflix por los juegos

Netflix empezó a implementar su estrategia creando pequeños juegos para móvil y entretenimientos basados en sus series. Incluso llegó a distribuir populares franquicias indie y juegos propios de tamaño mediano. Lo próximo el salto definitivo a los televisores para lograr que Netflix se convierta en una especie de consola virtual.

La plataforma de streaming ha confirmado recientemente su estrategia con otro cambio ya que acaba de rediseñar su página de inicio para televisores en la que ha integrado juegos como Too Hot to Handle 3 y Oxenfree, de los cuales este último lo definen como una «historia interactiva». La forma que tienen los usuarios de Netflix para controlar estos juegos es mediante el teléfono móvil.

Entre los juegos que están triunfando en Netflix están Oxenfree y Oxenfree II: Lost Signals, que es uno de los preferidos de los usuarios de la plataforma de streaming o Monument Valley, los relajantes puzles que han conquistado también a muchos aficionados. También se pueden encontrar en el catálogo de Netflix videojuegos como Immortality, Into the Breach, Sonic Mania Plus, Arranger, Hades, Slayaway Camp 2: Netflix & Kill, Cut the Rope Daily, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, World of Goo: Remastered, Before Your Eyes, Spiritfarer, GTA o Kentucky Route Zero.

Está claro que la estrategia de Netflix es poner los juegos en primera fila e integrar la IA en la experiencia de usuario. Aunque seguirá apostando por series, películas y documentales, los juegos son ahora su prioridad.