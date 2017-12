The Good Place tendrá una tercera temporada en la NBC

Si existe una serie merecedora de una renovación inminente, esa es The Good Place. La comedia estrella de la cadena NBC volverá el año que viene con una tercera temporada, consecuencia directa de los increíbles datos de audiencia que cosecha cada semana. Y es que, a pesar de haber emitido únicamente la mitad de los episodios de su segunda entrega, recordemos que la serie se encuentra actualmente en ese parón navideño tan habitual en la televisión estadounidense, The Good Place se sitúa ya como la ficción preferida de la audiencia, con más de seis millones de espectadores por capítulo.

¿Cuándo regresa The Good Place?

#TheGoodPlace is right on track for a Season 3. Choo choo! Una publicación compartida de The Good Place (@nbcthegoodplace) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 11:45 PST

Los cinco episodios restantes de The Good Place llegarán a la programación de la NCB el próximo 4 de enero. Para después comenzar con el proceso de producción de la tercera temporada. Un destino que también seguirán dos de los baluartes de la cadena: This is us y el revival de Will y Grace. Según han confirmado los responsables de la ficción, esta nueva entrega constará de un total de 13 capítulos, que verán la luz en otoño de 2018.

“Team Cockroach! Would you team up with Michael?” – @TedDanson #TheGoodPlace Una publicación compartida de The Good Place (@nbcthegoodplace) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 2:56 PDT

The Good Place cuenta actualmente con uno de los repartos protagonistas más divertidos de la televisión: Ted Danson, Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto y D’Arcy Carden. El argumento se centra en Eleanor, una mujer que, tras ser atropellada por un camión, despierta en el más allá. Su mentor, Michael, le informa de que ahora se encuentra en una especie de utopía que él mismo ha creado, como recompensa por el buen comportamiento en su vida anterior.

Sin embargo, al final de la primera temporada, la protagonista descubrió que ella y sus nuevos amigos se encontraban atrapados en un lugar conocido como The Bad Place, donde Michael es un demonio enviado para atormentarles. ¿Qué nuevas e inesperadas sorpresas nos traerá la futura entrega?