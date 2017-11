Mindhunter tendrá solo cinco temporadas, según David Fincher

El pasado 13 de octubre, vio la luz el proyecto conjunto entre dos astros de la industria. Por un lado, todo un referente de la ficción seriada en streaming, Netflix; y por el otro, uno de los cineastas de mayor prestigio en el séptimo arte, David Fincher. Juntos presentaron al público una serie basada en hechos reales, que comparte la personalidad oscura y perturbada de gran parte de su obra. Mindhunter consiguió en su primera semana en abierto el apoyo del público y la crítica especializada, convirtiéndose en uno de los productos estrella de la plataforma.

Esta primera entrega, que consta de un total de diez episodios, relata bajo el género policial la historia de dos agentes del FBI, que buscan estudiar y comprender la mente de un asesino en serie. Con el objetivo de elaborar después un perfil psicológico que facilite la detención de futuros criminales. Jonathan Groff, Anna Torv y Holt McCallany ponen rostro a un relato que pronto disfrutará de una renovación más que merecida. De hecho, ha sido este último el encargado de revelar los planes de futuro de Mindhunter, que podría albergar una larga y próspera vida.

Cinco temporadas para Mindhunter

El actor Holt McCallany, quien interpreta a Bill Tench en la ficción, ha asegurado en una entrevista para Screen Rant el provenir de este nuevo proyecto. “Siempre he hecho papeles secundarios, así que fue muy importante para mí que David me invitase a tomar uno de los roles protagonistas. Creo en su talento y sé que él quiere hacer cinco años de esta serie. Cinco temporadas con estos personajes, algo que espero que suceda, aunque no doy nada por hecho“, confiesa, haciendo referencia a los deseos que acoge el propio David Fincher. Netflix todavía no se ha pronunciado al respecto, pero la exitosa trayectoria de Mindhunter augura un destino prometedor.

La segunda temporada se centrará en los asesinos infantiles que actuaron en la ciudad de Atlanta, tal y como ha confirmado Fincher a lo largo de las últimas semanas. Los sucesos estarán comprendidos entre 1979 y 1981, y volverán a recurrir a figuras ya existentes al otro lado de la pantalla. Como es el caso de Wayne Williams, quien acabó con la vida de hasta 28 personas, entre ellos niños y adultos.