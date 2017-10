Como ya informamos hace algunos días, Juego de Tronos ha comenzado los preparativos de su esperado y trágico desenlace. El reparto protagonista al completo se encuentra actualmente en Belfast para comenzar un rodaje que se mantiene oculto por un halo de misterio. Son muchas las medidas de seguridad que han tomado los responsables de la ficción para evitar cualquier tipo de filtración. Recordemos que la séptima temporada sufrió las consecuencias de un ataque informático, que logró hackear dos de los episodios más significativos del año.

A lo largo de las últimas semanas, los internautas han especulado con la posibilidad de que ni siquiera el elenco tuviera acceso al final de la serie. Nada más lejos de la realidad. Pues todos los componentes del equipo conocen ya el destino de los Siete Reinos y ninguno está dispuesto a dar pista alguna al respecto. El único que se ha atrevido a hablar con los medios ha sido Kit Harington, actor encargado de dar vida al ya mítico Jon Snow.

¡Id preparando los kleenex!

Durante una entrevista en el programa británico The One Show, Harington quiso compartir con todos los espectadores sus emociones tras finalizar la lectura del guión de la octava y última temporada. Quizás, la más desoladora de toda su carrera. “Tuvimos la primera lectura la semana pasada, así que ahora lo sé todo. ¡Y lloré al final! No fue por nada en particular. Tenéis que recordar, han sido ocho años haciendo esta serie. A nadie le importa más que a nosotros mismos”, ha asegurado el actor en la BBC One. “Me da un poco de pena pensar en esto. Va a ser un año muy difícil. Decir adiós a todo el mundo y tener las últimas escenas con algunas personas. No solo te encariñas de los actores, hay un montón de gente detrás que está atada al proyecto”, añade.

Kit Harington también ha confesado que, tras acabar al rodaje, su característica melena desaparecerá de una vez por todas. ¿Seremos capaces de reconocerle después de este cambio de look? Todavía tenemos mucho tiempo para hacernos a la idea, pues el desenlace definitivo de Juego de Tronos llegará a nuestras pantallas en 2019.

El episodio piloto que jamás vio la luz

Antes de presentar al mundo su obra maestra, D.B Weiss y David Denioff desarrollaron un primer boceto de la historia, dirigido por el estadounidense Tom McCarthy, nominado a un premio Oscar por ‘Spotlight’. A pesar del prestigio del cineasta, ninguno de los responsables de la ficción estuvieron satisfechos con el resultado, mucho más ridículo de lo que cabría esperar. Razón por la cual, jamás ha visto la luz desde su último visionado. Sin embargo, se utiliza para amenazar, a modo de broma, a los actores más rebeldes del reparto. Así lo ha confesado Kit Harington para el medio británico The Guardian.

“Dicen que si alguna vez les cabreo mucho, lo publicarán en Youtube. […] De vez en cuando me enseñan capturas de pantalla, como una amenaza”, explica el actor, que por aquel entonces no lucía la apariencia enérgica y varonil que ahora caracteriza a su personaje. Pues tan solo tenía 24 años cuando comenzó la producción de Juego de Tronos.

Gunpowder, o cómo interpreta a tu antepasado

Ante el final inminente de Juego de Tronos, Kit Harington ya se encuentra inmerso en otros proyectos. Como es el caso de la miniserie Gunpowder, cuyo estreno tuvo lugar el pasado 21 de octubre en la cadena BBC. La ficción, compuesta por un total de tres episodios, narra la fallida Conspiración de la Pólvora, mediante la cual un grupo de provinciales católicos planearon el asesinato del rey Jacobo I, con la explosión del Parlamento británico.

Sin embargo, lo curioso del proyecto es la vinculación de Harington con el personaje que interpreta, Robert Catesby, antepasado de su familia materna. “Un pariente de mi padre estaba en el Parlamento el día en el que el antepasado de mi madre planeó volar el edificio en mil pedazos”, contó Harington en la presentación de la serie.