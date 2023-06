Fact checked

La lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños. Sin embargo, contrariamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), menos de la mitad de los lactantes se alimentan exclusivamente con leche materna. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, la tasa de lactancia materna en exclusiva alcanza el 68,40% en los tres primeros meses del bebé y un 2,27% más de mujeres que lo combinan con leche de fórmula.

Según los datos del estudio enmarcado en la campaña «No eres menos madre», presentados por el club Malas Madres y Danone, la lactancia materna es la elección principal del 98% de las madres españolas. No obstante, los problemas de pecho, entre ellos la mastitis, son la principal causa de abandono. Este estudio busca visibilizar los diferentes momentos en los que las madres sufren un sentimiento de culpa debido a los juicios de valor que reciben de forma injusta según el tipo de crianza que han elegido para su bebé, y también ofrecer herramientas de información para poder superar esa carga. Para comprender cómo es tomar la decisión sobre la lactancia materna, OKSALUD entrevista a la consultora certificada de lactancia materna en España (IBCLC) y enfermera pediátrica, Yolanda Vélaz, que participa activamente en la campaña.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan las madres primerizas? ¿Son diferentes de las madres que ya tienen hijos?

RESPUESTA.- La experiencia es un plus en todas las etapas de la vida y en la maternidad también. Cuando ya sabes a qué te enfrentas afrontas los momentos más complicados de otra forma, sobre todo porque quizás ya sabes que hay cosas que las quieres hacer de forma distinta. Por otro lado, cada maternidad es un mundo y si hablas con mujeres que tienen más de un peque como es mi caso, no tiene nada que ver mi primera maternidad con la segunda, por un lado cada bebé es distinto, y las circunstancias personales que rodean cada posparto son diferentes y eso hace que lo vivas con el plus de la experiencia pero como una etapa a descubrir. Por lo tanto los problemas son los mismos, pero posiblemente los afrontas desde la experiencia, que facilita las cosas.

El posparto es una época dura, donde el sentimiento de tristeza tiene un papel importante. Nos preparamos mucho para el parto y llegamos al posparto sin ser conscientes de lo que nos vamos a encontrar. Hablar de tristeza durante la etapa que rodea al nacimiento es una necesidad urgente. La instauración de la lactancia materna puede ser un obstáculo si no se tiene el apoyo y el conocimiento necesario, la presión sobre nuestra recuperación, se necesita mucho más que cuarenta días para encontrar el equilibrio, la falta de apoyo del entorno a veces condiciona esta etapa, la incorporación temprana al trabajo y la situación emocional y posibles complicaciones tanto del bebé como de la mamá hacen que el posparto pueda ser una etapa complicada.

P.- ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan las madres en la actualidad?

R.- Tenemos un hándicap importante en España por la falta o la ausencia absoluta de conciliación, lo primero que se resiente es el trabajo. Ya se vio en el Informe Somos equipo de Malasmadres en el que participaron 24.000 personas: «El 58,1% de las mujeres toma decisiones que implican una renuncia desde que han sido madres». Las jornadas laborales inflexibles, no son compatibles con las responsabilidades personales con lo que en muchos casos hay que renunciar a una carrera profesional para ver crecer a nuestros hijos y eso nos aleja del mercado laboral. No obstante a diferencia de nuestras madres nosotras estamos intentando por todos los medios conciliar nuestro empleo con la crianza, pero para eso es fundamental que ambos miembros de la pareja se involucren más en el cuidado y educación de nuestros hijos. No se trata de «echar una mano» se trata de ser un «equipo».

El estudio: El coste de la conciliación llega a unas conclusiones que demuestran que tenemos una realidad poco favorable para nosotras y pone de manifiesto que: la conciliación supone un sacrificio (económico, personal y emocional); las mujeres seguimos asumiendo más responsabilidades en el cuidado de nuestros hijos y en el ámbito doméstico y seguimos siendo las que pagamos un coste más alto por conciliar. Y en este último estudio «No eres menos madre» que se presentará por completo en julio, se ha visto que 8 de cada 10 mujeres afirman sentirse juzgadas por el entorno más cercano, la familia. Con lo que la falta de información, conciliación, apoyo y corresponsabilidad siguen siendo los desafíos más grandes con el que nos encontramos las madres.

Cada madre es distinta, cría intentado hacer lo mejor para sus hijos pero sin olvidar que para poder cuidar de los demás tenemos que cuidarnos y querernos y renunciar no es el camino y sentirnos juzgadas por nuestro entorno en vez de apoyadas no ayuda en absoluto. Si además añadimos los desafíos que implica la crianza en sí; la instauración de la lactancia, la adaptación a la nueva vida con un bebé, la falta de sueño, el cansancio…Hace que la Maternidad sea «el gran desafío» de nuestras vidas.

P.- ¿Se han descubierto más beneficios de la lactancia materna para el bebé y para la madre?

R.- Los beneficios para el bebé son indiscutibles. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leche materna es el patrón de oro de la alimentación de los lactantes, ya que contiene los anticuerpos, la energía y los nutrientes adecuados para garantizar el correcto desarrollo del bebé. Pero también hay muchos beneficios para la salud de la madre que quizá no son tan conocidos:

Hay menos síntomas de depresión posparto: Gracias a la oxitocina, que es la hormona que se libera cuando el bebé succiona el pezón por ejemplo, entre los que destaca su efecto antidepresivo. Reduce el estrés y mejora la presión arterial: otros efectos de la misma hormona.



Favorece la contracción uterina y previene hemorragias : es importante el contacto piel con piel desde el paritorio para favorecer esa contracción uterina, además si reducimos las hemorragias también reducimos la posibilidad de tener anemia ferropénica.



Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer: las mujeres que dan lactancia materna tienen menos riesgo de infarto e ictus y se reduce el riesgo de sufrir diferentes cáncer como mama, ovarios y útero.



Por supuesto, también el vínculo con tu bebé, además del ahorro económico sobre todo los seis primeros meses ya que tu bebé no necesitará ningún otro alimento, y por supuesto, es un gasto calórico extra, vamos como si salieses a andar a buen ritmo una hora todos los días sin moverte del sofá… La lactancia materna sin ninguna duda es la mejor opción para la mamá y el bebé, el objetivo debe ser que todas las madres que quieren dar de mamar a sus bebés lo consigan encontrando la ayuda y el apoyo necesario y sin tener molestias que lo compliquen por supuesto.

P.- ¿Qué medidas habría que tomar para que las madres puedan trabajar y seguir amamantando a sus bebés? ¿Cree que con las que hay es suficiente?

R.- Que vamos tarde en legislaciones que mejoren la vida de las familias sean del tipo que sean está clarísimo pero, es que encima, ahora la Ley de familias se queda «congelada». Además, los estudios siguen poniendo de manifiesto que no son suficientes las medidas que tenemos, ya que la incorporación al trabajo sigue siendo uno de los principales motivos en el abandono de la lactancia. El informe de Lactapp lo demuestra: los destetes por vuelta al trabajo aumentaron un 21% en 2021, coincidiendo con el retorno de la presencialidad. El 97,2% de las madres afirman que un permiso de lactancia más largo facilitaría el mantenimiento de la misma. Hay mucho que hacer en España para favorecer la lactancia materna, por supuesto hay que aumentar los permisos de lactancia, promover descansos remunerados durante la jornada para dar de mamar…Si miramos a países como Noruega nos llevan mucha ventaja en este tema. Estamos en una situación precaria que empuja a las mujeres al destete por la imposibilidad de compaginar el trabajo con la lactancia materna.

P.- ¿Qué consejos le daría a una madre primeriza que está luchando con la lactancia materna?

R.- Que se deje acompañar por expertos, que se acerque a su centro de salud, que pregunten a su Matrona ante cualquier duda o molestia. Es importante encontrar a una persona especializada en Lactancia Materna que pueda ayudarle a identificar el problema cuanto antes. También pueden recurrir a personas especializadas en Lactancia de forma privada, IBCLC (Consultoras Internacionales de Lactancia) que estamos disponibles para cuando alguien nos necesita para resolver sus problemas de lactancia. Ya que hay que dedicar el tiempo necesario a cada situación y, a veces, necesitamos varias sesiones para solucionar el problema.

Es importante que busquen esa ayuda tan pronto sientan que la pueden necesitar, porque muchas veces se espera demasiado pensando que una situación es normal o que no tiene solución y a veces buscamos ayuda muy tarde, cuando ya estamos totalmente desesperadas. Para las que todavía no han sido madres, les diría que mi recomendación es que una formación previa es imprescindible incluso para ser consciente de si necesitas ayuda o no cuando llega el momento, porque tú misma vas a ser más consciente si la cosa va bien o si por el contrario crees que necesitas ayuda profesional.

P.- La familia y amigos tratan de apoyar a una madre durante su experiencia pero ¿sus consejos perjudican? ¿Crean más confusión y estrés? ¿A quién recurrir?

R.- Tradicionalmente la crianza era competencia de las madres, la tendencia actual es compartirlo todo y que la otra parte de la pareja se involucre al máximo en la crianza. El apoyo no debe ser tanto de consejos que deben ser dados por profesionales de la lactancia, sino apoyo en todo lo demás que no sea dar de mamar. La información sobre la lactancia se ha ido actualizando con el paso de los años y todo lo que les dijeron a nuestras madres a día de hoy se hace de otra forma porque los estudios y la evidencia así lo han demostrado. Por lo tanto las opiniones y los consejos, en muchos casos desactualizados, no favorecen sino que pueden perjudicar. Debemos recurrir a un profesional especializado en lactancia materna para que nos ayude si tenemos alguna duda o problema, pero sin duda el apoyo y comprensión de nuestro entorno van de la mano para poder conseguirlo.

P.- ¿Cómo puede la sociedad apoyar mejor a las madres?

R.- Como ya he adelantado antes, uno de los datos más relevantes que han salido en el estudio sociológico que se ha llevado a cabo dentro de la campaña «No eres menos madre», en el que han participado más de 12.000 mujeres y cuyos datos se presentarán en julio, es que se sienten especialmente juzgadas por su propio entorno familiar, el entorno que supuestamente debe ser más seguro para una persona. La familia y los allegados juegan un rol clave, deben practicar la escucha activa, el apoyo incondicional sin juzgar la lactancia de las madres; validar la decisión que han tomado sea cual sea, entendiendo que siempre van a elegir lo que consideran mejor para ellas y sus bebés. Así no nos convertiremos en alimentadores de la culpa y la inseguridad que ya sienten muchas madres.

P.- ¿Cómo pueden las madres superar el sentimiento de culpa cuando se sienten superadas?

R.- Este es justo el objetivo principal de la campaña «No eres menos madre», que acaban de lanzar Malasmadres y Danone y con la que he tenido el placer de colaborar participando en un taller sobre lactancia y acompañamiento en el posparto. Yo siempre insisto en lo mismo, les digo a las mamás que son adultas, es su bebé y es su crianza y ellas deciden cómo quieren hacer las cosas. Si una mamá no quiere o no puede por el motivo que sea dar el pecho, debe ser respetado y sobre todo debe sentirse apoyada por su entorno y «no juzgada». Yo no soy psicóloga, pero a mí me gusta decirles que lo que necesita su bebé es que su madre esté bien y que piense en lo que necesita para sentirse bien y que trabajaremos en ello, porque el objetivo es que disfrute de esta nueva etapa.

P.- ¿Por qué nace una campaña como No Eres Menos Madre?

R.- Esta campaña es un desahogo, un alivio, un abrazo que le dice a las madres: «No estás sola, lo estás haciendo muy bien», como afirma Laura Baena, fundadora de Malasmadres, porque la maternidad sigue siendo muy juzgada a día de hoy. Creemos que hemos avanzado, pero hagas lo que hagas, siempre te encuentras con juicios externos, opiniones que no pides y eso conecta con la culpa, con el sentimiento de Malamadre… Llevándonos a una sensación constante de no ser nunca suficientes. Por eso es fundamental que sigamos concienciando y visibilizando que maternidades hay muchas y que no eres mejor madre por hacerlo de una u otra manera, por elegir un tipo de crianza u otra. Las madres tenemos que estar unidas, darnos la mano, abrazarnos y comprendernos con empatía porque es mucho más lo que nos une y porque tenemos batallas por las que luchar como la falta de conciliación, la igualdad y trabajar por un nuevo modelo social de madre, que nos represente a todas.

Me gustaría enfatizar la importancia de realizar campañas como ésta para visibilizar los diferentes momentos en los que las madres sufren un sentimiento de culpa debido a los juicios de valor que reciben de forma injusta según el tipo de crianza que han elegido para su bebé. También recalcar la importancia de ofrecer talleres como el que hicimos para dar herramientas de información a madres y futuras madres para que tengan todo lo que necesitan para sobrellevar la carga emocional que hay en el posparto y que se sientan comprendidas, apoyadas y acompañadas que es fundamental.

Y, finalmente, les quiero decir a las madres que no eres menos madre por pedir ayuda, al contrario, atreverse a hacerlo es de valientes: verbalizar los problemas te ayudará en el camino y encontrarás a otras mujeres que han pasado exactamente por la misma situación que tú. Somos muchas las profesionales que estamos encantadas de acompañar y apoyar a las madres en esta etapa que a veces resulta tan complicada.