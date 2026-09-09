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La Universidad de León (ULE) inicia este miércoles el curso académico 2026/2027 con uno de los hitos más importantes de sus últimos años: la puesta en marcha del grado en Medicina, una titulación por la que León ha peleado durante tres décadas y que finalmente se incorpora a la oferta académica de la institución. El nuevo grado llega además acompañado de la construcción de un nuevo edificio destinado a albergar las enseñanzas de Medicina y dotar a la Universidad de las instalaciones necesarias para su desarrollo.

La incorporación de Medicina culmina así una reivindicación histórica de León, después de 30 años de demandas para contar con estos estudios universitarios. Su puesta en marcha se produce en un curso en el que la ULE ha registrado 2.533 matrículas de nuevo ingreso, lo que supone una ocupación del 97,42 por ciento de las 2.600 plazas de grado ofertadas y un incremento del 6,6 por ciento respecto al mismo periodo del curso anterior, cuando se contabilizaron 2.377 nuevos estudiantes.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha destacado estas cifras, que, a juicio de la institución, reflejan el atractivo de su oferta académica y su capacidad para responder tanto a las expectativas de los estudiantes como a las necesidades y oportunidades del mercado laboral.

La Facultad de Ciencias de la Salud, que concentra buena parte de la nueva demanda, suma 455 estudiantes de nuevo ingreso, el 17,5 por ciento del total, más de la mitad de ellos en el Campus de Ponferrada. Le siguen la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, con 433 matrículas, y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 352.

La llegada de Medicina supone, por tanto, mucho más que la incorporación de una nueva titulación al catálogo de la ULE: culmina 30 años de reivindicación y abre una nueva etapa para la formación de médicos en León, con unas instalaciones propias en un edificio de nueva construcción que permitirá desarrollar estos estudios universitarios.

Del conjunto de la oferta de grado, un total de 30 titulaciones, el 64%, supera ya el 90% de las plazas ofertadas, una cifra que previsiblemente continuará en aumento durante las próximas semanas, dado que el periodo de matrícula permanece abierto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este sentido, la rectora ha puesto de manifiesto el buen comportamiento de matrícula del grado en Ciencias Gastronómicas, que en su tercer curso de implantación ha logrado rozar el lleno, con 19 de las 20 plazas ofertadas. Esta titulación, compartida con las universidades de Burgos y Valladolid, supone una apuesta por una formación especializada en un sector «estratégico» de la sociedad.

Asimismo, la rectora ha destacado el crecimiento de titulaciones como Ingeniería Minera y el doble grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal y del Medio Natural que se imparte en los campus de Vegazana y Ponferrada, que han duplicado la matrícula respecto al curso anterior.

Perfil del alumnado

En cuanto al perfil del nuevo alumnado, el 58% de los estudiantes de nuevo ingreso son mujeres, con una mayor presencia en titulaciones como Trabajo Social, donde representan el 87%; Veterinaria, con un 79%; Educación, con un 78% y Ciencias de la Salud, con un 77%. En el lado opuesto se sitúan las escuelas de Minas e Ingenierías y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En lo que se refiere a la procedencia académica, 344 estudiantes de nuevo ingreso -el 13,6%- acceden a la ULE desde ciclos formativos, lo que representa un aumento casi dos puntos respecto al curso anterior. Este perfil es relevante en titulaciones como Podología, Enfermería y Veterinaria, donde representa alrededor del 40% de las nuevas matrículas. Asimismo, este año 28 estudiantes empezarán su segunda titulación universitaria; 18 son mayores de 25 años, cinco de más de 45 y 25 de ellos presenta alguna diversidad funcional.

Las cifras

Estas cifras, según ha recordado el vicerrector de Actividad Académica, «están vivas», dado que el periodo de matrícula tanto de grado como de máster permanece abierto hasta mediados de octubre. En este sentido, Abad ha explicado que la Universidad continúa con la apertura de listas de admisión en aquellas titulaciones que todavía no han cubierto todas sus plazas, mientras que en las que cuentan con lista de espera, los movimientos de matrícula pueden generar nuevas admisiones durante las próximas semanas.

El objetivo es que las titulaciones se mantengan dentro de una horquilla aproximada del 10% por encima o por debajo de las plazas ofertadas, de acuerdo con la capacidad de los centros y de los recursos docentes e instalaciones previstos para cada título.

Por último, ha defendido la conveniencia de avanzar hacia un sistema centralizado de admisión, que permita ordenar las preferencias de los estudiantes en un único proceso y facilite una planificación más realista de las plazas, los recursos y las capacidades de las universidades.

Estudios de máster

En cuanto a los estudios de máster, la ULE contabiliza actualmente 608 matrículas, lo que supone rozar el 50% de la oferta y mantenerse en línea con las cifras del curso académico anterior. El máster en Formación de Profesorado de ESO, Bachiller, FP e Idiomas es el que concentra una mayor demanda, con 150 matriculados, seguido del de Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud y del de Envejecimiento Saludable, ambos con 33.

A esta oferta, ha remarcado la rectora, se suma la apuesta de la Universidad de León por la formación permanente, a través de las microcredenciales universitarias, cuya oferta se mantiene en crecimiento y supera actualmente los 25 títulos, con propuestas vinculadas a ámbitos como la inteligencia artificial o las últimas técnicas en medicina podológica.

Medicina: un proyecto que será puntero

La rectora, Nuria González, ha señalado que la ULE comienza la actividad de Medicina con un proyecto académico «sólido, puntero y plenamente alineado con los estándares de calidad académicos y las exigencias de la profesión médica actual».

En este sentido, ha señalado que las obras de la sala de disección, cuya utilización está prevista para el segundo semestre, ya encaran su recta final, con la instalación actualmente de las cámaras de conservación y congelación, la estación de autopsia y las mesas para las prácticas del alumnado, además de la mesa virtual de disección, que permitirá combinar la disección tradicional con herramientas digitales de última generación.

Así, la ULE encara un nuevo curso académico «con ilusiones renovadas» y con el compromiso, según ha incidido la rectora, de avanzar en la generación de conocimiento, impulsar la investigación de vanguardia, favorecer la transferencia al tejido productivo y contribuir a mejorar las oportunidades de los egresados.