Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Philips celebra este año el centenario de su presencia en España, un siglo marcado por la innovación tecnológica y su contribución al progreso en salud y bienestar, tanto en el ámbito clínico como en el hogar. Según Juan Sanabria, presidente de Philips Ibérica, «celebrar cien años de Philips en España es reconocer un siglo de compromiso con la innovación al servicio de la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas». La compañía ha evolucionado desde la iluminación y la electrónica de consumo hasta convertirse en un referente en tecnología sanitaria y cuidado personal, con soluciones que cada año mejoran la vida de 40 millones de personas en España y 2.000 millones en todo el mundo.

Con motivo de este hito, OKSalud ha tenido la oportunidad de entrevistar a su presidente, Juan Sanabria, quien detalla la evolución de la compañía, los avances en innovación tecnológica y sostenibilidad, y la contribución de Philips al sistema sanitario y al bienestar de las personas. El centenario se ha conmemorado con un encuentro en el emblemático Mandarín Oriental Ritz de Madrid, donde se presentó el libro oficial del centenario y la agenda de actos previstos a lo largo de 2026, reafirmando el compromiso de Philips con la innovación, la economía circular y la mejora de la atención sanitaria en España.

Pregunta.- Señor Sanabria, Philips celebra este año 100 años en España. ¿Qué significado tiene para usted y para la compañía alcanzar este hito histórico?

Respuesta.- Cumplir 100 años en España es un hito de enorme relevancia para Philips. Significa celebrar un siglo de compromiso ininterrumpido con un propósito, algo que siempre ha sido nuestra razón de ser: mejorar la vida y el bienestar de las personas a través de la innovación.

Lo que ha ido cambiando es la manera de dar sentido a este propósito, utilizando la tecnología y la innovación más relevantes en cada momento, aquellas con las que podemos generar un mayor impacto positivo. Primero fue la iluminación, después la electrónica de consumo y hoy es fundamentalmente la salud y el cuidado personal.

Este centenario es también una oportunidad para reconocer a todas las personas que han formado parte de esta historia y para poner en valor una trayectoria marcada por la innovación útil, la adaptación y la voluntad de responder a las necesidades de cada momento.

En lo personal, este aniversario tiene también un significado muy personal. Llevo más de treinta años en Philips y, desde 2012, tengo el privilegio de presidir esta organización en España. Durante este tiempo he podido constatar que, aunque la tecnología evoluciona, la esencia de Philips permanece intacta: el compromiso, el talento y la vocación de servicio de las personas que forman parte de esta compañía. Ese es nuestro sello de identidad.

Por eso, este centenario no es solo un ejercicio de memoria. Es, sobre todo, una oportunidad para reconocer a quienes han hecho posible este recorrido y para mirar hacia el futuro con la ambición de seguir construyéndolo junto a la sociedad española.

P.- A lo largo de este siglo, Philips ha evolucionado de la iluminación y la electrónica de consumo a la tecnología sanitaria y de cuidado personal. ¿Cuál cree que ha sido el mayor cambio en esta trayectoria?

R.- Más que un cambio puntual, ha sido una transformación estratégica progresiva. Philips ha sabido adaptarse siempre a las necesidades reales de la sociedad, utilizando en cada etapa la innovación más relevante y con mayor impacto.

Fuimos pioneros en iluminación; después impulsamos la gran revolución de la electrónica de consumo —radio, televisión, audio, vídeo— que transformó la vida en los hogares españoles. Con el tiempo, comprendimos que donde podíamos generar un impacto aún más profundo era en la salud.

Hoy somos una compañía global líder en tecnología sanitaria y soluciones de cuidado personal, centrada en el diagnóstico, el tratamiento, la monitorización y la salud conectada. Esta evolución responde a una convicción muy simple: la innovación tiene sentido cuando mejora de forma tangible la vida de las personas, y la salud es el ámbito en el que ese impacto es más directo.

P.- ¿Qué momento o innovación dentro de estos cien años considera que ha tenido un mayor impacto en la sociedad española?

R.- Es difícil elegir un único momento, porque el impacto de Philips ha estado muy ligado a la evolución social del país. La llegada de tecnologías como la radio o la televisión transformó la manera de informarse y relacionarse. Años más tarde, la incorporación de soluciones de diagnóstico por imagen, monitorización o tecnología clínica avanzada ha sido determinante para mejorar la calidad asistencial en los hospitales, tanto públicos como privados, españoles.

Si tuviera que destacar algo, sería precisamente esa continuidad. Philips ha estado presente en los hogares y en los centros sanitarios durante décadas, acompañando a distintas generaciones con soluciones diferentes, pero siempre con el mismo propósito: mejorar la vida de las personas. Esa capacidad de evolucionar con el país es, sin duda, nuestro mayor impacto.

P. Su compañía invierte más de 1.700 millones de euros al año en I+D. ¿Qué proyectos de innovación en salud destacan actualmente en España?

R.- Nuestra apuesta por la innovación se traduce en soluciones muy concretas que ya están presentes en el sistema sanitario español. Estamos avanzando en tecnologías de diagnóstico por imagen y tratamiento cada vez más precisas y menos invasivas, en sistemas de monitorización que permiten una visión más integral del paciente y en plataformas digitales que facilitan la integración de datos clínicos.

También estamos trabajando en soluciones que permiten mejorar la eficiencia operativa de los hospitales, optimizando flujos de trabajo y ayudando a los profesionales a tomar decisiones mejor informadas. Nuestro foco es aportar valor real en todo el recorrido asistencial.

P.- ¿Cómo están incorporando tecnologías como inteligencia artificial, datos y monitorización remota para transformar la atención sanitaria?

R.- La salud conectada y la monitorización remota van a desempeñar un papel decisivo en la transformación de la atención sanitaria. Permiten extender el cuidado más allá del hospital, mejorar la continuidad asistencial, identificar antes situaciones clínicas relevantes y gestionar mejor los recursos en un contexto de creciente demanda.

La inteligencia artificial, por su parte, nos ayuda a interpretar grandes volúmenes de datos, anticipar riesgos y personalizar la atención, siempre desde un enfoque responsable y orientado al paciente. En un país con una población cada vez más envejecida y con un aumento de la cronicidad, este tipo de soluciones será clave para construir un sistema más sostenible, eficiente y centrado en la persona.

P.- ¿Qué retos enfrenta la digitalización de los hospitales y centros sanitarios en España, y cómo ayuda Philips a superarlos?

R.- La digitalización de los hospitales en España tiene varios retos importantes, entre ellos la integración de sistemas, la interoperabilidad de los datos y la necesidad de modernizar infraestructuras tecnológicas en muchos centros. A esto se suma la presión asistencial y la necesidad de optimizar recursos en un entorno cada vez más exigente.

Desde Philips, trabajamos para dar respuesta a estos desafíos con soluciones que conectan equipos, datos y profesionales, facilitando una visión más completa del paciente y una toma de decisiones más ágil. Además, acompañamos a los centros sanitarios en sus procesos de transformación, no solo desde la tecnología, sino también desde la colaboración y el conocimiento.

P.- El 86,9% de las ventas en España proceden de productos con criterios de ecodiseño, y el 25,5% está ligado a economía circular. ¿Qué significa esto para los consumidores y para el sistema sanitario?

R.- Significa avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. El ecodiseño considera todo el ciclo de vida del producto, reduciendo su impacto ambiental; la economía circular busca prolongar su vida útil y optimizar recursos.

Para el sistema sanitario, esto se traduce en una mayor eficiencia, una reducción de residuos y un uso más responsable de la tecnología. Y para los consumidores, en soluciones más sostenibles sin renunciar a la calidad ni a la innovación.

P.- Presidente, mirando hacia el futuro, ¿cuál es la visión de Philips para la próxima década en España?

R.- Nos gustaría que este centenario dejara, sobre todo, una idea muy clara: que la historia de Philips en España ha sido una historia de evolución constante, de innovación y de compromiso con las personas.

A lo largo de estos cien años, Philips ha acompañado muchos de los cambios que han marcado la vida cotidiana y el desarrollo tecnológico del país. Por eso, este aniversario es una oportunidad para compartir esa trayectoria y proyectarla hacia el futuro.

Queremos que este centenario sirva para poner en valor nuestra contribución a España durante estos cien años y, al mismo tiempo, para reafirmar nuestro propósito de seguir mejorando la vida de las personas a través de la innovación en salud.

Nuestro propósito es seguir construyendo un futuro donde la innovación tecnológica continúe mejorando la vida de millones de personas.

P.- ¿Qué desafíos y oportunidades cree que tendrá la sanidad española en los próximos años, y cómo quieren contribuir a afrontarlos?

R.- La sanidad española encara desafíos estructurales importantes: una población que envejece, un aumento de las enfermedades crónicas, una presión creciente sobre los profesionales sanitarios y la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema.

Pero también existen grandes oportunidades: la digitalización, la conectividad clínica, la inteligencia artificial y nuevos modelos asistenciales más integrados y centrados en el paciente.

Desde Philips queremos contribuir de forma activa a este proceso. Lo hacemos aportando innovación tecnológica, soluciones que integran la información clínica y herramientas que mejoran tanto los resultados en salud como la eficiencia operativa.

Nuestro objetivo es claro: seguir siendo un socio tecnológico y clínico de largo plazo para construir un sistema sanitario más sostenible, más integrado y más centrado en las personas.