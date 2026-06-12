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El cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en uno de los tumores cuya incidencia más está creciendo en numerosos países. Aunque la vacunación frente al VPH está llamada a reducir de forma significativa estos casos en las próximas décadas, miles de pacientes siguen siendo diagnosticados cada año con una enfermedad que, incluso tras una cirugía aparentemente exitosa, puede volver a aparecer meses o años después.

Ahora, un equipo internacional de investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital Oftalmológico y Otorrinolaringológico de Massachusetts y la Universidad Médica de Wakayama (Japón) ha desarrollado una nueva prueba genética capaz de detectar señales de cáncer residual mucho antes que los métodos utilizados actualmente. El avance, publicado en la revista científica Science Translational Medicine, abre la puerta a un seguimiento más preciso y personalizado de los pacientes.

La nueva tecnología, denominada HPV-DeepSeek, analiza el ADN del virus del papiloma humano presente en la sangre para identificar restos microscópicos del tumor que pueden permanecer en el organismo tras la cirugía. Su objetivo es responder a una de las grandes preguntas a las que se enfrentan los oncólogos después de una intervención: saber qué pacientes siguen teniendo riesgo de recaída y cuáles podrían evitar tratamientos adicionales.

Actualmente, muchos pacientes reciben radioterapia y quimioterapia tras la operación para minimizar el riesgo de que el cáncer reaparezca. Sin embargo, estos tratamientos pueden provocar secuelas permanentes que afectan a funciones tan importantes como la alimentación, la deglución o el habla. Por ello, disponer de herramientas capaces de identificar de forma temprana quién necesita realmente estos tratamientos se ha convertido en una prioridad para la oncología moderna.

En el estudio participaron 103 pacientes operados de cáncer de cabeza y cuello relacionado con el VPH. Los resultados mostraron que HPV-DeepSeek fue capaz de detectar ADN tumoral circulante y de identificar signos moleculares de recaída hasta 17 meses antes de que aparecieran las señales clínicas convencionales. Además, la presencia de estas huellas genéticas se asoció con una menor supervivencia.

A diferencia de otras pruebas disponibles, que buscan fragmentos concretos del ADN tumoral, HPV-DeepSeek analiza el genoma completo del virus, lo que aumenta considerablemente su sensibilidad y capacidad para detectar cantidades mínimas de enfermedad residual.

Para los investigadores, este avance podría marcar el inicio de una nueva forma de seguimiento basada en la biología individual de cada paciente. «Estos hallazgos respaldan la transición desde criterios estáticos hacia un modelo más personalizado, capaz de adaptar la intensidad de los tratamientos al riesgo real de cada persona», señalan los autores.

Aunque todavía serán necesarios nuevos estudios para confirmar su utilidad clínica, los expertos consideran que este tipo de tecnologías representa un paso importante hacia un objetivo largamente perseguido: adelantarse a las recaídas y detectar el regreso del cáncer cuando aún es invisible para las pruebas convencionales.