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El gasto sanitario privado en España alcanza los 37.048 millones de euros, lo que representa el 2,47% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 26,8% del gasto sanitario total. El sector cuenta con 12,8 millones de asegurados y mantiene un peso relevante en la actividad asistencial, realizando entre el 30% y el 40% de la atención, incluyendo el 42% de las intervenciones quirúrgicas (4 de cada 10 cirugías) y más del 32,3% de las urgencias. Además, dispone de 440 hospitales y más de 49.600 camas, consolidando su papel como complemento del sistema público.

Estos son los datos del XVI Observatorio del sector sanitario privado, publicado por la Fundación IDIS, que refuerzan su papel como «motor de innovación y sostenibilidad», en palabras de Francisco Campos, presidente de IDIS, encargado de presentar las conclusiones del informe, junto a Marta Villanueva, directora general de IDIS, en una jornada celebrada este martes en el Campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, quien ha recalcado, asimismo, que el sistema sanitario cuenta ya con 12,8 millones de asegurados, un 1,7% más que el año pasado.

La inversión en tecnología y equipamiento médico es un eje clave, con un coste de entre 30 y 80 millones de euros en el desarrollo de un hospital. El sector privado lidera la adopción de tecnologías innovadoras para patologías complejas y concentra más del 50% de los ensayos clínicos en España. También destaca su peso en áreas específicas como la salud mental, donde reúne alrededor del 75% de los hospitales especializados, y en el ámbito sociosanitario, con más del 73% de las plazas en residencias de mayores.

En conjunto, el sector sanitario privado actúa como motor económico y asistencial, generando más de 320.000 empleos y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema mediante la colaboración público-privada, que absorbe el 10% del gasto sanitario público y ayuda a mejorar la accesibilidad y eficiencia del sistema sanitario.

Odontología prácticamente privada

Entre los datos del informe, destacan, por otro lado, los del sector odontológico, incorporados por vez primera este año en el estadio, y que revelan que el sector es prácticamente privado (99,4% de las clínicas), con una facturación de 8.721 millones de euros, equivalente al 0,58% del PIB y el 16,8% de la facturación total del sector sanitario y de servicios sociales. Además, generan más de 110.837 empleos directos.

En línea con la intervención inicial del vicerrector de la Universidad Camilo José Cela, Francisco López, quien se ha referido en la inauguración de la jornada a los «desafíos complejos y crecientes» y a la «nueva mirada que el sistema sanitario necesita», Campos ha dejado sobre la mesa el eslogan de ‘Una nueva salud es cosa de todos’ recalcando con las mismas palabras la visión de «complejos desafíos».

Precisamente a este respecto, durante la jornada de presentación del informe, celebrada bajo el título ‘Una nueva mirada a un sistema integrado: Observatorio del sistema sanitario privado’, ha tenido lugar, a continuación, una mesa de reflexiones sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, en la que han participado, moderados por Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar; el exconsejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz -de manera telemática-, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

Durante el debate se han tratado temas como los retos actuales del sistema sanitario, las posibles palancas de mejora, el acceso a la innovación y el futuro y sostenibilidad del propio sistema, y se ha hecho hincapié en una necesaria reforma de la Ley General de Sanidad, que cumple 40 años.

Se deduce, en conclusión, que el sector sanitario privado se consolida como un actor clave en el sistema de salud, aliviando la presión sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de la colaboración público-privada, especialmente mediante conciertos, amplía la capacidad operativa del SNS y mejora la accesibilidad. En 2023, el 10% del gasto sanitario público se dedicó a la colaboración público-privada, y el 57% de los hospitales privados cuentan con algún tipo de concierto con el SNS.

Como broche de la jornada, Marta Villanueva ha desgranado los datos del informe, que recoge datos de todas las comunidades autónomas, como -según sus palabras- «fuente de referencia informativa» del sector privado español, y ha pedido la «normalización» del sistema, que es «estructural», para que sea «completo y compacto», un sistema que permita una «sanidad accesible, equitativa y solvente, para promover la salud y cuidarnos».

La clausura de la jornada ha estado en boca de Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, quien ha recalcado la importancia de la sanidad privada como un agente para fortalecer y complementar un sistema sanitario integrado en beneficio del paciente.