Fact checked

Menorca se convertirá entre el 2 y el 5 de mayo en el epicentro mundial de la lucha contra el dolor y por la calidad de vida gracias al Sine Dolore World Park, que organiza la asociación liderada por el doctor Jordi Moya, jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Mateu Orfila, según ha informado este miércoles el Área de Salud de Menorca.

En esta octava edición del evento temático, la organización ha logrado dar un paso más en cuanto a volumen de actividades programadas y a una mayor proyección internacional gracias a la gran acogida de la cumbre mundial de líderes en medicina del dolor, la Menorca World Summit in Pain Medicine, y de sociedades mundiales que trabajan en este ámbito.

De esta forma, la isla cubre un amplio programa de eventos artísticos, musicales o deportivos contra el dolor. Marca la agenda una actividad superdiferencial en todo ello, las mesas redondas de divulgación científica donde se abordará el tratamiento del dolor que se desarrollan en todos sus ayuntamientos a la vez durante el viernes día 4 de mayo a las 19:30 horas, gracias a la colaboración altruista de los prestigiosos especialistas en esta patología que acuden cada año al PAIN FORUM, congreso que cuenta con el aval científico de la Academia Americana del Dolor.

Pero es que, este año, durante este encuentro, tendrá lugar la primera cumbre mundial de líderes en el tratamiento del dolor que se desplazan de todo el planeta para debatir sobre el gran problema que supone un mal invisible que afecta al 20% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que tiene dos grandes aliados: uno, que no se ve y, otro, que no se puede medir.

Como las unidades del dolor dependen de los Servicios de Anestesia de los Hospitales, este año además, en el SDWP habrá una cumbre de servicios de anestesia de los hospitales públicos de baleares, donde participarán todos los jefes de los hospitales del Ib-salut de todas las Islas Baleares, junto con la Consejera, Dr. Manuela Garcia, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Anestesisologia- Reanimación y Terapia del Dolor (SEDAR), Dra. Pilar Argente, y el Presidente de la Organización Médica Colegial de España, el Dr. Tomás Cobos. Como anécdota señalar, que todos son anestesiólogos.

La ceremonia inaugural de esta nueva edición del Sine Dolore World Park tendrá lugar el jueves día 2, a las 20:00 horas, en el Hotel Continental Menorca. Este acto, abierto a todo el público, contará con las ponencias a cargo del doctor Ignacio Velázquez, presidente de la Sociedad Andaluza del Dolor, y el doctor Fernando Martínez-Pintor, reumatólogo y académico de la Real Academia Europea de Doctores, y con la participación del doctor Luis Miguel Torres, presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) en calidad de presentador del evento.

Conferencias

Las conferencias de este congreso científico se celebrarán en el Hotel Continental Menorca durante toda la jornada del viernes y la mañana del sábado y se abordarán temas como la puesta al día en dolor orofacial y el dolor posoperatorio, radioterapia antiálgica para el tratamiento paliativo de la metástasis ósea, los avances en la intervención e investigación psicológica del dolor crónico, las terapias biomédicas del dolor, el abordaje del dolor neuropático desde la enfermería del dolor articular degenerativo en edad temprana, a la vez que se presentarán casos clínicos relacionados con el abordaje del dolor, entre otros muchos temas.

Con el apoyo de la Academia Estadounidense de Medicina del Dolor (American Academy of Pain Medicine), este año se celebrará la segunda edición de la Menorca World Summit of Leaderships of Pain Medicine Societies, o Cumbre Mundial de Menorca de Liderazgos de Sociedades de Medicina del Dolor.

Con dos sesiones previstas para el viernes a mediodía (14:30 horas) y el domingo por la mañana (09:00 horas), este encuentro contará un total de 37 sociedades científicas españolas y de ámbito internacional cuyos representantes viajarán a Menorca desde países como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Emiratos Árabes, Pakistán, Indonesia, Turquía, Letonia, Eslovaquia e Italia.

Moya ha destacado que «estos datos de participación y el hecho de que algunas sociedades que este año no pueden acudir nos hayan confirmado su participación en 2025 es un éxito para la organización y para el conjunto de la isla. Estamos logrando algo muy relevante y de gran proyección como es convertir Menorca en un foro Davos del dolor».

Esta edición del Sine Dolore World Park también incluye una cumbre de servicios de anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor del Servicio de Salud, con la participación de la consejera de Salud, Manuela García.

El sábado, 4 de mayo, se reunirán en el Ateneo de Maó los jefes de servicio de los distintos hospitales públicos de Baleares con el presidente de la Organización Médica Colegial de España y el presidente y la vicepresidenta de la Sociedad Española de Anestesiología-Reanimación y Terapia del Dolor (SEDAR).

Sine Dolore mantiene su compromiso con toda la sociedad menorquina con la organización de dos citas divulgativas y lúdicas. Se trata de las charlas sobre dolor que se imparten en forma simultánea en todos los municipios de la isla el viernes, 3 de mayo, a las 19.30 horas, y la Gran Gala Sine Dolore, que se celebra el sábado a las 19.00 horas en el Teatre Principal de Maó.