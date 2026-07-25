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Durante décadas, la sanidad pública vasca fue presentada como uno de los principales referentes del Estado español y uno de los grandes logros de los sucesivos gobiernos del PNV. Sin embargo, esa imagen de excelencia se ha visto cuestionada en los últimos años por el aumento de las listas de espera, la escasez de profesionales, las dificultades para cubrir determinadas especialidades y el creciente malestar de los trabajadores. En este contexto, el sindicato ELA ha anunciado una nueva ofensiva de huelgas y movilizaciones para denunciar el deterioro de las condiciones laborales en Osakidetza y exigir la renovación de un acuerdo regulador que lleva más de «17 años sin actualizarse».

El sindicato ELA ha anunciado un calendario de huelgas y movilizaciones para reclamar una mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla de Osakidetza y la negociación de un nuevo Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo, cuya renovación lleva más de 17 años pendiente. La central considera que el reciente pacto alcanzado entre el Servicio Vasco de Salud y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) demuestra que «mejorar las condiciones laborales es posible cuando existe voluntad política».

Durante una concentración frente al ambulatorio de Amara Berri, en San Sebastián, ELA ha acusado al Departamento de Salud de carecer de voluntad para afrontar «los problemas estructurales de Osakidetza» y ha censurado que el Gobierno Vasco solo acceda a introducir mejoras laborales cuando existe un conflicto abierto.

El sindicato ha reclamado la apertura inmediata de una negociación que beneficie al conjunto de los profesionales de Osakidetza y no únicamente a un colectivo. A su juicio, el acuerdo suscrito con el SME confirma que existen margen y recursos para mejorar las condiciones de trabajo, aunque insiste en que esas mejoras deben extenderse a toda la plantilla.

Horas extraordinarias

No obstante, ELA mantiene su rechazo al pacto firmado con el Sindicato Médico de Euskadi al considerar que no soluciona los principales problemas del personal facultativo, fomenta el recurso a las horas extraordinarias y deja fuera al resto de categorías profesionales.

Además, la organización sindical ha defendido que cualquier mejora retributiva debe ir acompañada de una reducción de la carga asistencial y ha propuesto incorporar 2.000 profesionales en los próximos cuatro años para eliminar de forma progresiva las guardias y la autoconcertación.

Con este objetivo, ELA asegura que ya ha comenzado a «tejer alianzas» con otros colectivos para impulsar un conflicto sindical «con la intensidad y la duración necesarias» que obligue al Gobierno Vasco a negociar un nuevo acuerdo regulador para el conjunto de la plantilla de Osakidetza.