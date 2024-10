Fact checked

Sí te da la vida, el libro de Mapi Hermida que celebra el poder de las pequeñas cosas. Es el libro más reciente de esta destacada escritora y periodista como viaje íntimo, revelador y emocional a través de las experiencias cotidianas, en el que se invita al lector a reflexionar sobre la importancia de los momentos simples y la capacidad de la vida para sorprendernos.

Este libro, que ha resonado fuertemente entre los lectores, es una oda a la capacidad de encontrar belleza y significado en lo cotidiano, y se convierte en un recordatorio poderoso de que la vida sí te da tiempo para hacer, crear y evolucionar si sabemos enfocar todo lo que realmente importa y ensanchar la vida.

Pero, ¿quién es Mapi Hermida?, es una escritora, periodista y comunicadora, conocida por su versatilidad en el ámbito editorial y por su capacidad para capturar lo extraordinario y llevarlo a lo cotidiano. Aunque Hermida ha trabajado en varios medios de comunicación, así como en la promoción cultural y gastronómica, Sí te da la vida es su obra más personal hasta la fecha. Este libro no sólo refleja su habilidad para contar todo aquello que nos envuelve a diario, sino también evidencia su profunda sensibilidad hacia los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Mapi Hermida ha destacado por su blog, La Gastrónoma, en el que combina su pasión por la gastronomía con una mirada crítica y reflexiva sobre las tendencias, los productos locales y las historias humanas detrás de los alimentos.

Sin embargo, con este nuevo libro, Hermida da un paso más allá, trasladando esa mirada detallada a la vida misma y ofreciendo una narrativa que va más allá de lo puramente cotidiano para abrazar una reflexión sobre cómo gestionar nuestro tiempo. Así, en lugar de centrarse en grandes éxitos, logros materiales o hitos vitales que muchas veces se convierten en el foco de nuestra atención, Hermida reivindica las pequeñas alegrías, los momentos efímeros que, sin embargo, poseen una enorme capacidad de transformación.

El libro se estructura en capítulos que se centran en aspectos diferentes del día a día, desde las pequeñas rutinas hasta esos instantes inesperados que, sin previo aviso, logran alterar nuestro estado de ánimo o incluso nuestra forma de ver el mundo. En cada página, Hermida aborda la cotidianidad desde una mirada poética y reflexiva, haciendo preguntas profundas sobre el significado de la felicidad, la gratitud y la resiliencia en tiempos de incertidumbre. En sus propias palabras, Mapi Hermida explica que el libro nace de su deseo de «reconocer las cosas que a menudo damos por sentadas, pero que son precisamente las que nos sostienen cuando todo lo demás parece desmoronarse».

Este excelente libro está lleno de reflexiones sobre la capacidad de la vida para sorprendernos y nutrirnos cuando menos lo esperamos. A través de sus cuatro partes en las que está dividido, Hermida nos recuerda que incluso en los momentos difíciles o en las rutinas más simples, la vida puede darnos lo que necesitamos si aprendemos a observar con atención y gratitud. Por otra parte, explora cómo los pequeños actos de bondad, los encuentros fortuitos o incluso un simple paseo pueden tener un profundo impacto en nuestro estado emocional. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por la idea de que necesitamos «más» para ser felices, el libro sugiere que lo esencial está a nuestro alcance, de forma sencilla.

¿Tenemos escasez de tiempo?

La escasez de tiempo es uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Así, 8 de cada 10 personas afirman sentir que no llegan a todo y que hacen malabares constantemente, lo que afecta a nuestra salud y nos deja con la sensación de que llevamos vidas sin sentido. Seguro que todos en algún momento hemos escuchado la manida expresión: no me da la vida, porque sabemos que el tiempo es un bien preciado que todos compartimos por igual, y que es lo más democrático que hay. Aunque quisiéremos pararlo, sería trabajo en balde. Por eso el tiempo no se puede gestionar. Sin embargo, lo que hacemos con él, sí.

La autora: Mapi Hermida

Es directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Ha sido nombrada entre los diez mejores directores/ras de comunicación por Scopen, entre los 50 dircoms por Forbes. Con una carrera de más de veinte años de experiencia en comunicación y sostenibilidad en compañías como Heineken, L´Oréal o Grupo Dia, es periodista de formación y coach ejecutiva, con posgrados en Australia y España, y profesora en la IE y la Universidad Complutense. Es creadora de contenido a través de su web y de su perfil en redes sociales, La Gastrónoma, y de su pódcast de reconocido éxito, El pódcast de Mapi Hermida.