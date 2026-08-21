El secreto de los supercentenarios: las células que combaten el cáncer incluso después de los 110 años

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka ha descubierto que los supercentenarios —personas que alcanzan los 110 años o más— conservan una característica especialmente llamativa en su sistema inmunitario: una elevada presencia de células capaces de combatir tumores. El estudio, publicado en Cell Reports, identificó una abundancia de linfocitos T citotóxicos CD4, unas células inmunitarias que pueden destruir células tumorales y que se expanden de forma selectiva para responder a determinadas amenazas.

El hallazgo apunta a que el envejecimiento del sistema inmunitario no es necesariamente un proceso de deterioro irreversible. «Incluso en la vejez extrema, el sistema inmunitario puede seguir adaptándose a los desafíos relacionados con la edad», explica Kosuke Hashimoto, primer autor de la investigación. Los científicos creen que esta expansión de determinadas células T podría ayudar a explicar cómo algunos supercentenarios mantienen una mayor capacidad de defensa y aportar nuevas claves sobre los mecanismos del envejecimiento saludable.

En este sentido, ha declarado que los CD4 CTL «son una población de linfocitos T atípica y relativamente rara», por lo que «su marcado aumento en los supercentenarios podría proporcionar pistas importantes sobre cómo se mantiene el sistema inmunitario en la vejez extrema».

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han analizado muestras de sangre de 28 adultos divididos en tres grupos de edad, siendo el primero, de 70 a 99 años; el segundo, de 100 a 109: y el tercero, de 110 o más. La proporción de CD4 CTL aumentó con la edad, con porcentajes medianos del 4, del 9,6 y del 17,6 por ciento, respectivamente.

Expansión de CD4

«Si bien los resultados sugieren que la expansión de los CD4 CTL comienza alrededor de los 100 años, este fenómeno no fue exclusivo de los centenarios y supercentenarios», ha expresado Hashimoto, que ha concretado que «un participante menor de 100 años presentó la mayor proporción de estas células».

Así, este equipo de científicos ha evaluado los receptores de células T de los participantes y ha determinado que la expansión clonal contribuye a este aumento y que los CD4 CTL se clonan cuando el sistema inmunitario está bajo ataque. «En el estudio, el clon más prominente representó un promedio del 33,3% de los CD4 CTL, lo que indica que los adultos mayores podrían estar respondiendo a amenazas inmunitarias persistentes», ha explicado.

Tras ello, ha comparado las secuencias de receptores del clon de CD4 CTL principal de cada participante con las de una base de datos pública, constatando así que «casi tres docenas de coincidencias correspondían a personas con cáncer, concretamente de pulmón, mama e hígado». Dado que ninguno de los centenarios o supercentenarios estudiados había sido diagnosticado con estos tipos de cáncer, los investigadores han planteado la hipótesis «de que la expansión de sus CTL CD4 podría reflejar respuestas inmunitarias tempranas».