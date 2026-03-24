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Las flores comestibles están despertando un creciente interés en la comunidad científica por su riqueza en compuestos naturales con posibles beneficios para la salud. En este contexto, un equipo multidisciplinar en el que participa la Universidad de Almería (UAL) ha centrado su investigación en los pétalos de Rosa x hybrida para analizar su composición química y evaluar su posible aplicación como ingrediente funcional, con especial atención a su potencial frente al cáncer de mama triple negativo.

El estudio, publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences, forma parte de una colaboración científica entre varias universidades españolas y cuenta con la participación del grupo de investigación Nmrmbc – Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts, que ha llevado a cabo el análisis metabolómico mediante Resonancia Magnética Nuclear.

En este trabajo ha sido fundamental la aportación de la UAL mediante técnicas avanzadas de metabolómica por Resonancia Magnética Nuclear (RMN), ya que con ellas se han identificado hasta 37 compuestos diferentes en los pétalos, incluyendo flavonoides como la quercetina y el kaempferol, que son conocidos por su actividad biológica.

Además del análisis químico, el estudio ha evaluado en laboratorio el efecto de un extracto de estos pétalos sobre células de cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y que tiene menos opciones terapéuticas. Los resultados han mostrado una reducción significativa de la proliferación celular y la activación de mecanismos asociados a la muerte celular en modelos in vitro y, aunque se trata de resultados obtenidos en laboratorio y aún son necesarios otros estudios adicionales, el trabajo abre nuevas perspectivas para el desarrollo de ingredientes funcionales y nutracéuticos basados en flores comestibles.

Esto refuerza el hecho de que en los últimos años haya aumentado el interés por identificar alimentos y compuestos naturales con potencial efecto beneficioso para la salud, especialmente en el ámbito de enfermedades crónicas y cáncer. Las rosas comestibles se utilizan tradicionalmente en gastronomía, pero su composición química detallada y su posible aplicación en el desarrollo de alimentos funcionales no habían sido completamente caracterizadas.

Perfil químico de los pétalos

El punto de partida del estudio fue analizar el perfil químico de los pétalos mediante técnicas de alto poder estructural, como la RMN, con el objetivo de identificar los compuestos presentes y explorar su posible relación con efectos biológicos relevantes. A partir de esa caracterización química, se planteó evaluar en modelos celulares si un extracto de estos pétalos podía influir en la proliferación de células de cáncer de mama triple negativo, estableciendo así un puente entre composición química y actividad biológica.

A corto plazo, vistos los resultados, este trabajo aporta conocimiento científico sólido sobre la composición química de pétalos de rosa comestibles y su posible actividad anticancerígena en modelos celulares.

Los investigadores han subrayado que «este tipo de estudios contribuye a fundamentar con datos sólidos el creciente interés por los alimentos funcionales y por los nutracéuticos», añadiendo que «a medio plazo, la caracterización precisa de los compuestos bioactivos mediante técnicas como la RMN puede facilitar el desarrollo de nuevos ingredientes o formulados para la industria agroalimentaria o nutracéutica, siempre bajo el marco regulatorio y tras los estudios preclínicos y clínicos necesarios».

Además, «la participación de la Universidad de Almería refuerza su papel en el ámbito de la metabolómica aplicada en salud y a la caracterización avanzada de matrices complejas de diversa naturaleza», consolidando líneas de investigación que conectan química, alimentación y biomedicina.