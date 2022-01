En un tiempo se han puesto de moda las pestañas magnéticas, que son más fáciles de poner que las postizas pero que podrían producir problemas sobre los ojos. Descubre qué son las pestañas magnéticas y por qué podrían producir riesgos en nuestra salud.

En un comunicado, la OCU aconseja usarlas de forma ocasional, con cuidado, y retirarlas inmediatamente en caso de irritación. Además, deben lavarse con un jabón suave después de cada uso.

Dos tipos de pestañas magnéticas

Se caracterizan por ponerse de una forma más fácil que las postizas, y hay de dos tipos: sándwich, que se intercalan entre cada línea de pestañas, y aquellas que se ponen sobre un delineador magnético con óxido de hierro.

Reciben este nombre porque ambas llevan unas pequeñas barras magnéticas a lo largo de la línea de las pestañas. Y aunque en ambas la ausencia de pegamentos y la comodidad son puntos a su favor, no están exentas de riesgos.

¿Qué podrían provocar este tipo de pestañas magnéticas?

En general, pueden provocar desde irritaciones, a reacciones alérgicas, pasando por infecciones en la zona del ojo, orzuelos además de la caída de las pestañas naturales por tracción, pestañas que crecen hacia adentro, fatiga en los párpados, infección del párpado, lesión ocular si se aplican en movimiento, en casos graves, abrasión de la córnea.

Qué debemos hacer

Ante este riesgo, es vital consultar al profesional antes de aplicar este tipo de pestañas en los ojos.

La OCU recomienda, en este sentido, lavarse bien las manos, y ver si este tipo de pestañas produce irritación o reacción alérgica, pues entonces nos las que tenemos que quitar de inmediato.

Para quitarlas, según la OCU; en las sándwich, conviene separarlas suavemente para no arrancar sin querer las pestañas naturales; y las otras, con desmaquillador de ojos y limpiar cuidadosamente la capa de delineador. A medida que se disuelva, las pestañas magnéticas se desprenderán de forma natural.

Son pestañas que usan varias veces, pero que no deben compartirse y se deben lavar con agua y jabón. Si bien, aconsejan no usarse a diario. Si salen irritaciones y otros, mejor no usarse e ir a preguntar al especialista, por si hay algún problema.

Además, debemos respetar la fecha de caducidad o periodo de uso una vez abierto del delineador magnético, que generalmente suelen ser de 6 meses.

En todo caso, asegúrate de que sean de calidad, no cualquiera, y si tienes dudas, pregunta a un profesional.