¿Qué debe incluir el botiquín infantil para viajar con seguridad este verano?

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Sol, playa, montaña, campamentos o viajes al extranjero. El verano multiplica los planes familiares y también las pequeñas incidencias de salud que pueden surgir lejos de casa. Contar con un botiquín infantil bien preparado permite responder con rapidez a situaciones habituales como fiebre, heridas leves, picaduras o problemas digestivos.

La doctora Karol Prada, especialista de Urgencias Pediátricas del Hospital Quirónsalud Bizkaia, explica que el principal consejo es preparar un botiquín sencillo y adaptado a cada viaje. «Debe ajustarse a la edad del niño, a su estado de salud y al destino, evitando llevar medicamentos innecesarios», señala, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Los imprescindibles antes de salir de viaje

Entre los elementos básicos, la especialista recomienda incluir un termómetro, un analgésico-antitérmico adecuado para la edad y el peso del menor, suero fisiológico en monodosis para la higiene ocular y nasal y la limpieza de heridas, así como un antiséptico para pequeñas lesiones, preferentemente clorhexidina. También conviene disponer de gasas estériles, tiritas, esparadrapo, una venda, tijeras pequeñas y pinzas.

A esta lista se suman dos productos especialmente importantes durante los meses de verano: el protector solar de amplio espectro y un repelente de insectos adecuado para la edad del niño.

Además, la doctora Prada destaca la importancia de no olvidar la solución de rehidratación oral. «Especialmente cuando viajamos con niños pequeños o a destinos donde la diarrea del viajero es más frecuente, es uno de los productos que merece un espacio en el botiquín», apunta.

Antes de emprender el viaje, también aconseja revisar el contenido del botiquín, comprobar las fechas de caducidad y verificar que los medicamentos se conservan correctamente.

Planificación y sentido común

La doctora Prada advierte de tres errores frecuentes que deben evitarse: utilizar medicamentos cuya dosis no está ajustada al peso del niño, recurrir a restos de tratamientos anteriores y emplear medicamentos caducados.

La especialista recuerda además que «los antibióticos no deben administrarse por iniciativa propia ante una fiebre o una diarrea» y que los antidiarreicos utilizados habitualmente por los adultos no están recomendados de forma rutinaria en la población pediátrica.

Otro aspecto importante es adaptar siempre el contenido del botiquín al destino. En determinadas zonas será especialmente relevante reforzar la protección frente al sol o las picaduras de insectos. Asimismo, el botiquín debe permanecer siempre fuera del alcance de los niños.

Atención especial en niños con enfermedades crónicas

Cuando el niño presenta una enfermedad crónica o sigue un tratamiento habitual, es recomendable llevar medicación suficiente para todo el viaje y una cantidad adicional por si se producen retrasos o imprevistos. También conviene transportar los medicamentos en su envase original y disponer de una copia de la receta o de un informe médico, especialmente en viajes internacionales.

En el caso de medicamentos de rescate, como inhaladores para el asma o adrenalina autoinyectable, la especialista recuerda que deben mantenerse siempre accesibles durante el desplazamiento y llevarse siempre en el equipaje de mano, nunca en el equipaje facturado.

Por último, cuando se viaja al extranjero o a zonas con acceso sanitario limitado, recomienda revisar con suficiente antelación el calendario vacunal del menor y consultar con su pediatra si son necesarias vacunas o medidas preventivas específicas para el destino. Esta valoración debe realizarse idealmente entre cuatro y ocho semanas antes de la salida.