Cada día más personas hacen cambios en su estilo de vida y buscan soluciones más naturales en pro del bienestar propio y también del medio ambiente. Si ese es tu caso y quieres sustituir el tradicional desodorante comercial por opciones naturales pero que realmente sean efectivas para eliminar el desagradable olor a sudor, definitivamente debes considerar la piedra de alumbre.

¿Sudor o bacterias?

Solemos asociar el sudor con el mal olor corporal; sin embargo, nada más alejado de la realidad. Al contrario de lo que muchas personas creen, el sudor no emite ningún tipo de olor, lo que en realidad genera el mal olor son las bacterias que están presentes en la piel.

Hay zonas de nuestro cuerpo que desarrollan muchas más bacterias, como es el caso de las axilas, ingle y pies, áreas en las que generalmente se genera un olor desagradable después de varias horas sin bañarnos. Pero, las manos, por ejemplo, pese a que muchas personas les sudan, difícilmente huelen mal y esto se debe a lo que comentamos anteriormente. Realmente el sudor no huele a nada, son las bacterias presentes en la piel las que realmente generar ese desagradable olor.

Piedra de alumbre: una opción más saludable

En la búsqueda de alternativas más saludables, esta piedra se posiciona como una de las mejores opciones, y es que el uso de la misma para este fin se remonta a tiempos tan remotos como el de los romanos.

Es un efectivo desodorante natural presente en la naturaleza como sal cristalizada, ampliamente conocida por múltiples propiedades, entre las que se destacan las cualidades bactericidas y cicatrizantes.

¿Por qué es tan efectivo para eliminar el olor? Porque a diferencia del desodorante tradicional que lo único que hace es enmascarar el olor, este método lo previene a través de la creación de una capada muy delgada de minerales sobre la piel. Gracias a esa capa, se inhibe el crecimiento de las bacterias que son las verdaderas responsables del mal olor.

Por supuesto, para que sea realmente efectivo, lo más recomendable es primero bañarse con agua y jabón, secarse bien y luego proceder a utilizar la piedra en las áreas en que deseamos evitar el mal olor, como es el caso de las axilas.

Lo mejor de esta piedra es que no deja una sensación pegajosa y el efecto puede prolongarse a lo largo del día. Además, otras ventajas pasan porque no mancha la ropa y es perfecto para aquellas personas que tienen la piel muy sensible, puesto que no genera irritación ni alergias.

Si buscas una alternativa segura, natural y eficaz para prevenir el mal olor, definitivamente debes probar esta opción de la piedra alumbre. Si ya la has probado, ¿cuál es tu opinión de este desodorante natural?