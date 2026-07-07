Las personas ‘búho’ tienen peor salud cardiovascular que las ‘alondra’

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Ser noctámbulo puede aumentar el riesgo de padecer problemas cardíacos. Según un nuevo estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association, de la Asociación Americana del Corazón, los adultos que se acuestan tarde y están activos por la noche tienen más probabilidades de presentar peores índices de salud cardiovascular que las personas con horarios de sueño y vigilia más habituales.

Los adultos de mediana edad y mayores —especialmente las mujeres— que son más activos por las tardes pueden tener una peor salud cardiovascular en comparación con sus pares que eran más activos durante el día, según esta reciente investigación que se basa en la métrica Life’s Essential 8™ de la American Heart Association, que recoge los hábitos y factores de salud asociados a una salud cardiovascular óptima. Estos parámetros incluyen una dieta saludable, actividad física regular, no fumar, buena calidad del sueño, así como niveles saludables de peso, colesterol, azúcar en sangre y presión arterial.

Los investigadores analizaron los datos de salud de más de 300.000 adultos (con una edad media de unos 57 años) que participaban en el Biobanco del Reino Unido para evaluar cómo los cronotipos —la preferencia natural de cada persona por los horarios de sueño y vigilia— influían en su salud cardiovascular.

Búhos y alondras

Alrededor del 8% de los participantes afirmaron ser «sin duda personas nocturnas» -que llamamos ‘búho’-, lo que se caracterizaba por acostarse tarde por la noche (por ejemplo, a las 2 de la madrugada) y alcanzar su máximo nivel de actividad más tarde durante el día.

Los que se autodefinieron como «sin duda personas de la mañana» —que llamamos ‘alondra’—, que eran más activos a primera hora del día y se acostaban más temprano (por ejemplo, a las 9 de la noche), constituían alrededor del 24% de los participantes.

Alrededor del 67% de los participantes se clasificaron como cronotipos «intermedios» si afirmaban no estar seguros o si decían que no eran ni personas de la mañana ni de la noche.

Hallazgos

El análisis reveló lo siguiente:

En comparación con los cronotipos intermedios, los ‘búhos’ presentaban una prevalencia un 79% mayor de obtener una puntuación global baja en salud cardiovascular.

Los ‘búhos’ nocturnos tenían un riesgo un 16% mayor de sufrir un infarto de miocardio o un ictus durante una mediana de seguimiento de unos 14 años, en comparación con las personas de la categoría intermedia.

El cronotipo nocturno se relacionaba más estrechamente con puntuaciones bajas de salud cardiovascular en las mujeres que en los hombres.

Gran parte del aumento del riesgo de enfermedad cardíaca entre las personas nocturnas se debía a hábitos y factores perjudiciales para la salud cardíaca, especialmente el consumo de nicotina y la falta de sueño.

Por el contrario, las ‘alondras’ tenían una prevalencia un 5% menor de puntuaciones bajas en salud cardíaca en comparación con aquellas sin un cronotipo marcadamente matutino o vespertino.

«Las ‘personas nocturnas’ suelen experimentar un desajuste circadiano, lo que significa que su reloj biológico interno puede no coincidir con el ciclo natural de luz diurna y nocturna o con sus horarios diarios habituales», afirmó la autora principal del estudio, la Dra. Sina Kianersi, investigadora en la división de trastornos del sueño y circadianos del Brigham and Women’s Hospital y la Facultad de Medicina de Harvard, ambos en Boston, quien añadió: «Las personas nocturnas pueden ser más propensas a tener comportamientos que pueden afectar a la salud cardiovascular, como una dieta de peor calidad, el tabaquismo y un sueño inadecuado o irregular».

Los resultados del estudio no son del todo malas noticias para los noctámbulos, según Kristen Knutson, doctora, miembro de la FAHA y presidenta voluntaria del informe de la Asociación Americana del Corazón de 2025 titulado ‘El papel de la salud circadiana en la salud cardiometabólica y el riesgo de enfermedad’. Knutson no participó en esta investigación.

«Estos hallazgos muestran que el mayor riesgo de enfermedad cardíaca entre las personas de tipo vespertino se debe en parte a comportamientos modificables, como el tabaquismo y el sueño. Por lo tanto, las personas de tipo nocturno tienen opciones para mejorar su salud cardiovascular. Las personas de tipo nocturno no son intrínsecamente menos saludables, pero se enfrentan a retos que hacen que sea especialmente importante para ellas mantener un estilo de vida saludable», afirmó.

La declaración científica de la Asociación Americana del Corazón dirigida por Knutson sugiere que se debe tener en cuenta el cronotipo individual a la hora de determinar el momento adecuado para las intervenciones o el tratamiento.

«Algunos medicamentos o terapias funcionan mejor cuando se ajustan a un momento específico de los ritmos circadianos pertinentes, y este momento variará dependiendo de si se es de tipo matutino, intermedio o nocturno. Los programas específicos para personas que se acuestan tarde de forma natural podrían ayudarles a mejorar sus hábitos de vida y a reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular», afirmó.