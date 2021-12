El plasma de convaleciente (una terapia que consiste en hacer una transfusión en la que el donante es una persona que ha superado la infección por el nuevo coronavirus) no es un tratamiento recomendable para pacientes con Covid, según la guía elaborada por un equipo internacional de expertos de la OMS recién publicada en la revista científica British Medical Journal. A pesar de las expectativas que generó a comienzos de la pandemia, las evidencias actuales muestran que esta opción no consigue que mejore la supervivencia de los pacientes. Tampoco reduce la necesidad de ventilación mecánica. Además, es cara y consume demasiado tiempo, han advertido.

En un comunicado emitido el pasado día 6 de diciembre, la OMS «desaconseja firmemente» usar el plasma de convaleciente en pacientes sin enfermedad severa, lo desaconseja en pacientes con enfermedad crítica o severa, y lo reserva a los que están incluidos en ensayos clínicos controlados. La recomendación se basa en los datos que aportan 16 estudios en los que se ha estudiado a un total de 16.236 pacientes con infección no severa, severa y crítica por SARS-CoV-2. Forma parte de una guía desarrollada por la organización con la colaboración de la Fundación MAGIC Evidence Ecosystem.

Su objetivo es ofrecer orientación fiable para el manejo de Covid-19 y ayudar a los médicos a tomar las mejores decisiones para sus pacientes. La guía en cuestión, denominada “en vivo” es una guía dinámica que se emplea en áreas de la medicina en las que la publicación de estudios es particularmente rápida. A diferencia de las guías convencionales, que se actualizan con el paso de los años, estas permiten a los investigadores actualizar las recomendaciones a medida que se dispone de nueva información. Para realizar las recomendaciones, el panel de expertos tuvo en cuenta una combinación de nuevos datos. Sopesó los beneficios potenciales de la terapia con sus posibles riesgos, entre otros factores, como hasta qué punto es fácil o difícil emplearla.

Una recomendación «en firme»

La afirmación de que «se desaconseja firmemente» usar el plasma en pacientes con enfermedad no severa refleja la opinión de los expertos sobre el tratamiento, que no está justificado en personas con bajo riesgo. Aunque el plasma no debería usarse de forma habitual «en ningún paciente independientemente de su grado de severidad», según el comunicado emitido por la organización, los expertos reconocen que hay todavía suficiente incertidumbre sobre cómo tratar a los pacientes con enfermedad crítica o severa para que sea necesario seguir con los ensayos clínicos para evaluar el tratamiento en cuestión. Por eso la recomendación de evitar el plasma no se hace extensiva a las personas incluidas en ensayos clínicos controlados.

Los estudios siguen en marcha

En el pasado, la propia publicación ha divulgado estudios que apuntaban que el plasma de convaleciente «no es eficaz», pero también trabajos que sugerían que podría ser útil en algunos tipos de pacientes concretos, como los que no necesitan ventilación mecánica. Se han tenido en cuenta las dificultades que entraña usar el plasma de convaleciente, empezando por la necesidad de identificar y someter a pruebas médicas a los que podrían ser donantes. Además, hay que recoger, almacenar y administrar el plasma, procedimientos que tienen sus límites en cuanto a posibilidad de ponerlos en práctica.

Después de lo que la OMS ha llamado «una revisión exhaustiva de toda la información disponible», el grupo de expertos ha decidido que prácticamente la mayoría de los pacientes bien informados elegiría no ser tratado con plasma de convaleciente. La recomendación que ahora se da a conocer se suma a las que se divulgaron previamente sobre el empleo de los medicamentos de la familia de los bloqueantes del receptor de interleuquina-6 y los corticoides sistémicos paralos pacientes con Covid de grado severo o crítico. Además, la organización ha emitido recomendaciones «condicionales», pendientes de nuevos datos, sobre los anticuerpos neutralizantes en pacientes seleccionados, y contra la administración de ivermectina e hidroxicloroquina en pacientes con Covid, independientemente de la gravedad de la enfermedad.