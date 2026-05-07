Los nutricionistas instan a las personas nacidas entre 1956 y 1986 a dejar de comer estos alimentos: pueden disparar el riesgo a demencia

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Investigadores de la Universidad de Monash (Australia) analizaron a más de 2.000 adultos de entre 40 y 70 años sin diagnóstico de demencia, comparando sus hábitos alimentarios con pruebas de rendimiento cognitivo. Los resultados fueron contundentes: cada aumento del 10 % en el consumo de alimentos ultraprocesados se asociaba con peores resultados en atención y un mayor riesgo de demencia, incluso en personas que seguían dietas generalmente saludables como la mediterránea. Sin embargo, no se observó una relación clara con la memoria.

En declaraciones a Fox News Digital, el psiquiatra Daniel Amen explica que el cerebro «consume alrededor del 20 % de las calorías que ingerimos», por lo que la calidad de esas calorías resulta fundamental. Los ultraprocesados (como snacks envasados, refrescos o comidas preparadas) son ricos en azúcares, grasas de baja calidad, aditivos y otros compuestos poco beneficiosos, lo que puede favorecer procesos como la inflamación, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, todos ellos perjudiciales para la salud cerebral.

Alimentos que aumentan el riesgo de demencia

«Esto es según una investigación reciente que acaba de publicarse en (la revista) Neurology, que encontró que las personas que comen más de una cuarta parte de la porción de carne roja procesada al día tienen un riesgo 13% mayor de desarrollar demencia en comparación con los que comen menos. Asimismo, el estudio también reveló que sustituir la carne roja procesada por alternativas como pescado, frutos secos o legumbres puede reducir el riesgo de demencia hasta en un 19%. Para proteger mi cerebro, limito mi consumo de carne roja y también evito el exceso de azúcar y los alimentos ultraprocesados», explica el doctor en el vídeo.

En la misma línea, una investigación, también publicada en la revista Neurology, ha asociado consumo de alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de alzhéimer y demencia vascular. Este estudio, basado en el seguimiento de más de 72.000 personas durante una década, mostró que cada incremento del 10% en la ingesta de estos productos se relacionaba con un aumento del 25% en el riesgo de demencia. Asimismo, sustituir los ultraprocesados por alimentos frescos o mínimamente procesados reduce el riesgo de deterioro cognitivo. De hecho, reemplazar un 10 % de estos productos se asoció con una disminución del 19 % en la probabilidad de desarrollar demencia.

El tipo de alimento no es el único factor que influye en el organismo; la forma de cocinarlos también tiene un papel importante, especialmente en el caso de las frituras. Aunque las verduras frescas son muy saludables, su impacto cambia cuando se preparan empanadas o fritas, algo que también ocurre con alimentos como las patatas. Por otro lado, los alimentos ricos en carbohidratos refinados o con alta carga glucémica, como el pan blanco, la pasta o productos elaborados con harinas refinadas, se procesan en el organismo de forma similar al azúcar.

Por otro lado, el British Medical Journal publicó un estudio que indica que las personas que consumen más de 14 bebidas alcohólicas a la semana presentan un mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes mantienen un consumo moderado. Estas conclusiones se basan en el seguimiento, durante una media de 23 años, de 397 casos de demencia. Mientras, la Universidad de Oxford realizó otro estudio con 25.000 participantes en el que se observa que el consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, se asocia con una menor cantidad de materia gris.

De acuerdo con los expertos, los alimentos asociados a un mayor riesgo de demencia incluyen:

Carnes rojas : vinculadas a un mayor riesgo de demencia cuando su consumo es elevado y sostenido.

: vinculadas a un mayor riesgo de demencia cuando su consumo es elevado y sostenido. Embutidos y fiambres : su ingesta frecuente se ha relacionado con un incremento del riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

: su ingesta frecuente se ha relacionado con un incremento del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Alimentos ultraprocesados : por su alto contenido en aditivos, se asocian con mayor multimorbilidad y deterioro cognitivo.

: por su alto contenido en aditivos, se asocian con mayor multimorbilidad y deterioro cognitivo. Bebidas azucaradas : un consumo elevado puede afectar negativamente a la salud cerebral.

: un consumo elevado puede afectar negativamente a la salud cerebral. Bollería industrial : rica en azúcares añadidos y grasas trans, considerados factores de riesgo para el deterioro cognitivo.

: rica en azúcares añadidos y grasas trans, considerados factores de riesgo para el deterioro cognitivo. Frituras : su contenido en grasas poco saludables puede favorecer procesos inflamatorios relacionados con la demencia.

: su contenido en grasas poco saludables puede favorecer procesos inflamatorios relacionados con la demencia. Comida rápida: presenta un perfil nutricional desfavorable que puede afectar a la salud mental y neurológica si se consume con frecuencia.

Perspectivas de futuro

Alrededor de 82 millones de personas en todo el mundo padecerán demencia en el año 2030, una cifra que podría aumentar hasta los 152 millones de cara a 2050. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha calificado como una prioridad de salud pública, advirtiendo además de que cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos y de que entre el 5 y el 8 % de la población mayor de 60 años la desarrollará en algún momento de su vida.

«Hace falta un marco legislativo apropiado y favorable basado en normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas para garantizar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas con demencia y sus cuidadores», detalla la OMS.