Ni de fuerza ni cardiovasculares: el ejercicio clave que recomiendan los médicos expertos en longevidad

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Hacer ejercicio de fuerza es una de las disciplinas que recomiendan los médicos. Ahora bien, hay más actividades que podemos hacer. El ejercicio clave que recomiendan los médicos expertos en longevidad es caminar. Es una de las actividades físicas más accesibles y efectivas para mejorar la salud a cualquier edad, pero especialmente en la etapa adulta. A diferencia de otros ejercicios más exigentes, es fácil de hacer, lo que la convierte en una práctica sostenible en el tiempo.

Según diferentes instituciones profesionales, mantener una rutina regular de caminatas no solo mejora la condición física, sino que también influye directamente en la calidad de vida y la longevidad. En un contexto donde el envejecimiento poblacional es cada vez más evidente, adoptar hábitos simples como caminar puede marcar una diferencia significativa en el bienestar general. En este sentido, instituciones como el Colegio Americano de Médicos y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) destacan que caminar de manera regular puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, mejorar la función cardiovascular y favorecer la salud mental. Además, se ha observado que no solo importa la cantidad de pasos diarios, sino también cómo se distribuyen: quienes concentran su actividad en periodos más prolongados obtienen mayores beneficios.

El ejercicio clave que recomiendan los médicos expertos en longevidad

A esto se suma que cumplir con recomendaciones básicas, como caminar a paso ligero durante 30 minutos al día, cinco veces a la semana, contribuye a prevenir patologías asociadas al envejecimiento y promueve un envejecimiento activo y saludable.

El envejecimiento es un proceso natural que engloba cambios progresivos en el organismo, tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, llevar un estilo de vida activo puede ralentizar estos efectos.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la actividad física regular, incluyendo caminar, ejerce un impacto positivo en los sistemas cardiovascular, cardiopulmonar e inmunológico, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

Caminar de forma constante también está relacionado con una menor mortalidad. El Colegio Americano de Médicos señala que las personas que acumulan su actividad física en periodos más largos presentan mejores resultados de salud que aquellas que lo hacen en intervalos cortos. «Esto quiere decir que la continuidad y la constancia son claves para maximizar los beneficios», destacan los expertos.

¿Cuáles son los beneficios físicos del ejercicio clave para la longevidad?

Uno de los efectos más evidentes de caminar es la mejora de la condición física general. Tal como indica MiResi, el ejercicio regular contribuye al aumento de la masa muscular, lo que se traduce en mayor fuerza y autonomía para realizar actividades cotidianas.

Esto es especialmente importante en personas mayores, ya que les permite mantener su independencia por más tiempo.

Asimismo, caminar fortalece el sistema cardiovascular y mejora la resistencia. «El cuerpo se vuelve más eficiente en el transporte de oxígeno, lo que reduce la fatiga y aumenta la energía disponible durante el día», aseguran.

A su vez, los profesionales destacan que esta actividad ayuda a mantener la movilidad articular, retrasando el deterioro propio de la edad y facilitando la realización de movimientos con mayor facilidad.

Consecuencias de caminar en la salud de los mayores

Caminar también desempeña un papel fundamental en la prevención de enfermedades metabólicas. Entre sus beneficios más destacados se encuentra la reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, que puede acumularse en las arterias y aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Además, esta actividad contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) subrayan que existe una relación directa entre la duración e intensidad de la caminata y la reducción de eventos cardiovasculares adversos.

«Esto significa que adaptar la caminata a un ritmo adecuado puede potenciar sus efectos protectores, convirtiéndola en una herramienta clave para el cuidado del corazón», confirman las autoridades.

¿Qué beneficios cognitivos y emocionales genera el ejercicio para la longevidad?

Esta actividad tiene un impacto significativo en la mente. Según expertos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), esta actividad puede mejorar las funciones cognitivas, reducir el riesgo de demencia y favorecer la memoria y la concentración. «Esto se debe, en parte, a la mejora de la circulación sanguínea, que permite un mejor suministro de oxígeno al cerebro», indican.

Además, caminar contribuye a reducir el estrés, la ansiedad y el mal humor. Al tratarse de una actividad de baja intensidad, genera un efecto relajante que favorece el bienestar emocional.

También mejora la calidad del sueño, un aspecto fundamental para la recuperación física y mental, especialmente en personas mayores.

Otras ventajas para los adultos mayores

Existen otros efectos positivos del ejercicio para la longevidad que, aunque menos visibles, son igualmente importantes. Por ejemplo, favorece la digestión al estimular el metabolismo, lo que permite una mejor absorción de nutrientes.

También fortalece la densidad ósea, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis, que debilitan los huesos con el paso del tiempo.