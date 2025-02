Fact checked

Cuando María Montessori diseñó su pedagogía hace más de un siglo no podía imaginar que 100 años después llegaría a convertirse en una de las principales corrientes que impulsaran a las escuelas a transformar sus centros en espacios más innovadores.

De los porqués de esta fiebre Montessori habla cada vez en más espacios, e incluso ha llegado a ser tema de debate en televisión un toque de humor en pleno horario prime time.

El pasado 14 de enero, la guionista y humorista Valeria Ros intervino en el programa de televisión «La Revuelta» donde en una entrevista de 10 minutos ironizaba sobre distintos enfoques educativos, incluyendo el método Montessori.

Este segmento, que desgranaba con humor varios mitos sobre esta metodología, ha generado críticas en redes sociales y entre profesionales de la educación, quienes consideran que la representación ofrecida podría generar desinformación sobre esta metodología pedagógica, y ha abierto un debate sobre su verdadera naturaleza y beneficios.

Comenzó cuestionando con un humor ácido si los españoles nos tomamos en serio la educación, así como comparando las diferentes opciones que tienen las familias, entre la oferta pública, privada o concertada, haciendo una especial mención al método Montessori como la pedagogía alternativa «de moda».

Durante la entrevista se mostró como fuente de información fiable la web Tu Guía Montessori, seguramente sin saber que no es que esto sea una guía sobre el método pedagógico, sino que en Montessori a los maestros se les llama Guías o facilitadores de aprendizaje.

Como autora de esta web, he tardado en entender el contexto, ya que apenas veo la televisión y no conocía este programa ni tampoco la audiencia que tiene (fueron mis alumnos maestros quienes me avisaron de la mención, ya que imparto cursos regularmente en los centros de formación del profesorado).

Después de observar el debate e incluso algunas descalificaciones tras el anonimato de las redes, entiendo que el enfoque del programa es completamente humorístico y quiero invitar a la reflexión sobre que el hecho de que se hable de Montessori en prime time significa que estamos en un cambio de paradigmas en la Educación. Los padres ya no eligen sólo el colegio de sus hijos por cercanía o logística, sino que investigan más sobre los proyectos educativos y la forma de llevarlos a cabo.

Algunos de los compañeros y profesionales del sector educativo han expresado sus quejas sobre que la televisión pública exponga esta información errónea o desinformación sobre el enfoque educativo creado por María Montessori, el cual cuenta con más de cien años de éxito y cuyos beneficios avala hoy la neurociencia, y por esta razón quiero explicar algunos de los mitos de los que se hablaron:

1.»Cuando se educa con el método Montessori se permite que el niño haga lo que quiera, que improvise». Este es quizá uno de los mitos más extendidos, al igual que el opuesto (que es un método muy rígido en el que los niños tienen que seguir muchas normas y no pueden jugar).

El conocimiento es poder y si bien es cierto que en las escuelas que siguen esta pedagogía no hay un horario rígido con asignaturas divididas por tramos horarios, hay unos ciclos de trabajo Montessori en los que niños y niñas eligen materiales didácticos con los que construir su propio aprendizaje de manera autónoma, pero todo ello bajo una preselección del maestro o Guía, (como se le llama en este método), y con una rigurosa observación y registro documental de sus acciones.

2. «Los padres se despreocupan por completo» No es que los progenitores pasen de sobreproteger a sus hijos pasando de «padres bombero» a padres despreocupados que se toman un vino en el parque mientras a sus hijos les vigilan otros, sino que se de el desarrollo de una gran autonomía temprana permite una confianza y un equilibrio magnífico.

3. «Es guay, pero caro, ya que los muebles son a medida». Si bien es cierto que Montessori fue la gran impulsora del ambiente preparado, ya Friedrich Fröebel, arquitecto y filósofo alemán, hablaba de adaptar el mobiliario a la altura de los infantes, sentando las bases de la educación infantil moderna.

4. «Los juguetes son de madera sostenible». En realidad, en la pedagogía Montessori no se habla de juguetes, sino de materiales didácticos que fueron diseñados en un ambiente experimental para que el niño construya un aprendizaje significativo sin apenas necesitar al maestro, por eso se habla de Montessori como la autoeducación.

No es que se demonice el plástico, sino que el método aboga por una experimentación manipulativa y sensorial. Al ser el plástico un material industrial diseñado por el hombre que siempre tiene unas características muy parecidas, se prefiere que los niños toquen materiales más naturales, como la madera, el metal, el vidrio, la porcelana, diferentes texturas.. etc

5. «Las escuelas Montessori son de pijazos». En muchas ocasiones se ha tachado al método Montessori de ser una moda elitista, pero si en países como Italia, Holanda, EEUU e incluso Argentina hay colegios Montessori públicos, deberíamos hacerlo posible en España, esto debía ser el gran debate político y acumular reformas legislativas que mantienen la estructura original a pesar de que la neurociencia nos diga ahora cómo aprende el cerebro de los niños y niñas.

Es importante señalar que los Colegios Montessori suelen nacer como iniciativas de familias que defienden un tipo de educación más respetuosa con la infancia. No reciben dinero ni ayudas de las por parte de la administración y, si a esto se le suma la inversión inicial en materiales más el hecho de que haya dos maestros por aula para tener una mejor ratio a la hora de atender a los alumnos, pues obviamente hay mayores costos que en un colegio tradicional.

Pero estamos en un momento de cambios, ya que cada vez hay más colegios públicos que apuestan por una transformación pedagógica de sus proyectos educativos hacia este método, habiendo aumentado la demanda de formación por parte del profesorado y de las administraciones de forma exponencial en los últimos años.

Un ejemplo de colegio público es el CEIP San Benito en Madrid, que durante el confinamiento presentó un proyecto de innovación y gracias a ayudas por parte de Europa como las de PROA+, y tiene a día de hoy toda la etapa de Educación Infantil «Montessorizada», recibiendo cada día a familias que vienen desde el extrarradio solo por su proyecto educativo. Otros ejemplos son el CEIP Antonio Machado en Talavera de la Reina y el Ricardo Codorniú en Murcia.

6. «Montessori apuesta por la tecnología». Esta sería una de las grandes incógnitas si María Montessori levantara la cabeza, ya que ella fue una mujer adelantada a su tiempo, pero siempre decía que «todo lo que llega al cerebro pasa primero por la mano», por lo que lo más seguro es que la limitase en la primera infancia, tal y como dicen los organismos internacionales y profesionales de la salud, así que lo de dejar a su hija dormir con el Ipad que comentaba Valeria no sería lo más apropiado.

Miriam Escacena, es Guía Montessori, facilitadora de Disciplina Positiva por la PDA, ingeniera de y madre de dos hijos. Su experiencia y su firme creencia en la necesidad de una educación respetuosa la han convertido en una referente en la formación. de familias y docentes.

Actualmente dirige el posgrado Experto en Pedagogía Montessori con la Universidad UDIMA de Madrid, e imparte cursos en toda España a través de los centros de formación del profesorado y Concejalías de Cultura, formación específica para centros educativos y bonificada con FUNDAE. Además, ofrece regularmente cursos presenciales en Chiaravalle Montessori School.