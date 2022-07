La lactancia materna mejora la capacidad cognitiva de los hijos de madres desfavorecidas, según un estudio británico realizado a casi 6.000 niños. En este análisis se encontró que desarrollaban un mayor potencial cerebral para hablar, dibujar y comprender.

Así, las diferentes pruebas que se han realizado se ha comprobado que un 8% de ellos son mejores en las pruebas de capacidad cognitiva hasta la edad de siete años, tras ser amamantados durante al menos tres meses, que aquellos que fueron alimentados con biberón.

Lejos queda una época en la que se desdeñó la lactancia materna y ahora como muestran estos resultados evidencian que la lactancia materna es buena para los niños. Por otra parte, se ha comprobado con esa muestra que las mujeres con un bajo nivel de educación que dieron a luz durante el fin de semana tenían menos probabilidades de amamantar a sus hijos debido a la falta de personal de guardia en los hospitales.

La investigación fue realizada por la profesora Emla Fitzsimons del Centro de Estudios Longitudinales del University College London y el profesor Marcos Vera-Hernandez, del departamento de economía, como ha definido The Guardian. Los datos revelados señalan que, a la edad de tres años, los niños amamantados obtuvieron en promedio 9,88 puntos más en el uso del lenguaje expresivo, en el que se les muestran imágenes de objetos, que el promedio de todos los niños, que fue de 70,4 puntos.

Los niños de tres años amamantados también obtuvieron un promedio de 8,3 puntos más en «preparación escolar» (dominio de habilidades básicas que involucran la lectoescritura y la aritmética) que el promedio entre todos los niños de esa edad es de 22,2.

El estudio, publicado en el American Economic Journal: Applied Economics , señala que los resultados, que se aplican a madres con niveles de educación relativamente bajos, «son sorprendentes». Se evidencian fuertes efectos de que «la lactancia materna en el desarrollo cognitivo de los niños, los efectos de las habilidades no cognitivas no son concluyentes y no encontramos evidencia de efectos en la salud durante este período de la infancia”.

“Hay evidencia sustancial y creciente sobre los beneficios para la salud de la lactancia materna para la salud de la madre y el bebé, y sobre el desarrollo cognitivo del menor”, aseguró Fitzsimons.

Y es que, no todo el mundo puede, o elige, amamantar a sus hijos, porque en muchos casos viene dado por factores socioeconómicos y educativos, que también juegan un papel importante. «Es un panorama complejo, pero sin duda, el acceso de las madres al apoyo de la lactancia materna es crucial”.