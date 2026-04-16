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El Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) ha extirpado «por primera vez» en España dos cánceres de páncreas con doble by-pass -venoso y arterial- que hasta ahora eran considerados inoperables, han informado este lunes en un comunicado.

La resección de cáncer de cabeza de páncreas con by-pass venoso intraoperatorio implica que, antes de iniciar la extirpación del tumor, se realiza la derivación provisional del riego sanguíneo con un by-pass entre la vena que recoge sangre de la tripa y la vena cava y este by-pass, conocido también como shunt, permite que la sangre pueda continuar circulando durante el tiempo que dura la extirpación del tumor para evitar que el intestino y el hígado sufran.

Pocos meses después de que un equipo encabezado por el jefe de Sección de Cirugía del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge e investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), Juli Busquets, realizara con éxito por primera vez en España la resección de un tumor de páncreas con un shunt venoso intraoperatorio, ha intervenido dos nuevos casos «aún más complejos», que han requerido un doble shunt venoso y arterial.

Las operaciones de resección de cáncer de páncreas con la utilización del shunt han sido posibles gracias a la previa elaboración de modelos de planificación quirúrgica avanzada, que reproducen con precisión la forma y posición del tumor y de los órganos y estructuras vasculares afectadas, de forma que el cirujano puede utilizarlos para estudiar previamente la situación del tumor y decidir cuál es la mejor estrategia quirúrgica a seguir.

El hospital es centro de referencia en cirugía pancreática y, en especial, en resección de tumores de páncreas localmente avanzados -el tipo de tumor operable más complejo por afectar a vasos sanguíneos adyacentes- y la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática, creada hace más de treinta años, ha realizado más de 300 resecciones pancreáticas en los últimos cinco años.

Cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas comienza como una proliferación de células en este órgano. El páncreas se encuentra detrás de la parte baja del estómago. Libera tanto las enzimas que ayudan a digerir los alimentos como las hormonas que ayudan a gestionar la glucosa sanguínea.

El tipo más frecuente de cáncer de páncreas es el adenocarcinoma ductal. Este comienza en las células que recubren los ductos que llevan las enzimas digestivas fuera del páncreas, segun Mayo Clinic.

Este tumor casi nunca se detecta en sus primeras etapas, que es cuando las probabilidades de curarlo son mayores. Esto se debe a que no suele causar síntomas hasta después de que se diseminó a otros órganos.

El equipo de atención médica considera el grado de este cáncer cuando crea el plan de tratamiento. Las opciones de tratamiento son, por ejemplo, cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas.