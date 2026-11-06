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El Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha logrado la acreditación europea como Centro Integral de Cáncer (Comprehensive Cancer Center, CCC), que concede la Organización Europea de Institutos de Cáncer (OECI), junto con el sello específico de Excelencia en Investigación (Research Excellence), siendo el primer complejo sanitario público de la región que obtiene este reconocimiento.

Con esta decisión, el 12 de Octubre se integra en la principal red europea de centros oncológicos acreditados y refuerza su liderazgo nacional e internacional en investigación, asistencia y formación en esta enfermedad. Esta distinción supone, además, un respaldo a la labor de sus profesionales en una de las prioridades estratégicas, centrada en abordar el cáncer como área preferente de actuación.

El Centro Integral de Cáncer del Hospital 12 de Octubre (12 de Octubre CCC) se constituyó en 2024 para prestar una atención integral, diferencial, personalizada y de la máxima calidad a todos los pacientes. Se basa en la confluencia de tres ejes: la actividad asistencial de los servicios clínicos, la investigación del Instituto de Investigación (i+12) y la docencia en Medicina, Enfermería y otras disciplinas junto con la Universidad Complutense de Madrid. A través de esta colaboración en red se garantiza el acceso equitativo a la excelencia en la atención.

El desarrollo del CCC en el 12 de Octubre va en paralelo con la renovación de sus infraestructuras y la incorporación de innovadoras tecnologías y herramientas de mejora continua. Gracias a ello se ha dinamizado la actualización y modernización de los procesos asistenciales, lo que repercute de manera muy positiva en la atención de los pacientes.

El Hospital 12 de Octubre fue admitido como miembro de OECI en 2024, hito inicial para conseguir este reconocimiento europeo. Desde entonces, el trabajo intensivo de un extenso equipo multidisciplinar, con un liderazgo compartido clínico y gestor, ha permitido superar satisfactoriamente todas las etapas. Posteriormente, en enero de este año, el organismo europeo trasladó la decisión de considerarlo ya preparado para afrontar la auditoría, que se realizó el pasado mes de abril.

Excelencia de investigación

Este recurso de la sanidad pública madrileña se convierte, además, en uno de los primeros en el ámbito internacional en obtener el sello Comprehensive Cancer Center with Research Excellence, que distingue la excelencia de su investigación y le avala como uno de los centros internacionales de referencia frente al cáncer en actividad científica.

La OECI es una entidad internacional sin ánimo de lucro. Nació en 1979 para fomentar la cooperación entre centros oncológicos europeos, garantizar un acceso equitativo a una atención de alta calidad prestada por equipos multidisciplinares y asegurar que la investigación y la innovación estén plenamente integradas, con los pacientes siempre en el centro del proceso.

Actualmente, constituye la principal red europea de centros oncológicos acreditados. Este selecto grupo de cerca de un centenar de instituciones asume como propio el objetivo de la Unión Europea que fija que el 90% de estos pacientes sea atendido en 2030 en uno de estos complejos.

Otros seis hospitales públicos de la región están en proceso de acreditación, en distintas fases, para optar también a este reconocimiento: Puerta de Hierro Majadahonda, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, La Paz, Gregorio Marañón y La Princesa.