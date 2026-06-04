El Grupo Quirónsalud reduce un 12% sus emisiones operativas de CO2 en los dos últimos años, gracias a su compromiso con la salud del planeta

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La salud de las personas y la salud del planeta forman parte de una misma realidad. Bajo esta premisa, Quirónsalud integra la sostenibilidad como parte de su modelo de transformación asistencial, con la tecnología y el rediseño de procesos como palancas para mejorar la calidad sanitaria y reducir el impacto ambiental. Así, el Grupo se apoya en la digitalización, la eficiencia de los equipos y la monitorización de consumos para optimizar recursos y demostrar que innovación, excelencia clínica y sostenibilidad forman parte de una misma forma de hacer sanidad.

Ese compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad medioambiental como parte esencial de la buena práctica clínica se refleja en resultados concretos, como la reducción del 7% de las emisiones operativas de gases de efecto invernadero en 2025 respecto a 2024, alcanzando un 12% en los dos últimos años, o en la disminución del consumo energético en 9,0 GWh en España, lo que supone un 4,4% menos respecto a la línea base.

Unos datos que resultan de la puesta en marcha de diferentes iniciativas dirigidas a reducir su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo hospitalario cada vez más eficiente, innovador y responsable en un entorno de crecimiento de la actividad quirúrgica, lo que le otorga un mayor valor, si cabe, y pone de manifiesto el cambio de la práctica clínica y el compromiso de los profesionales.

El Plan de Energía, Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (PEAM) de Quirónsalud constituye una herramienta de gobernanza y mejora continua que responde a la ambición de la compañía de desvincular su evolución del consumo de recursos energéticos y de las emisiones de carbono, con una visión integral que combina digitalización, eficiencia energética, autoconsumo renovable, energía verde, reducción de emisiones energéticas y no energéticas, y sensibilización de todas las personas que forman parte del Grupo.

La trascendencia de esta iniciativa le ha valido el reconocimiento de la plataforma Sanidad #PorElClima, que la ha querido reconocer en sus Premios 2025 a las mejores iniciativas del sector sanitario, poniendo en valor el liderazgo del Grupo en la lucha contra el cambio climático y su compromiso con la reducción de emisiones y la neutralidad climática en 2050.

Más de 13.000 toneladas de CO₂e evitadas en dos años

Entre las iniciativas más destacadas cabe señalar su Proyecto de Anestesia Sostenible, un programa puesto en marcha en 2024 con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de sus hospitales mediante la reducción de emisiones de CO2e derivadas del uso de gases anestésicos.

Este proyecto, que integra criterios medioambientales en la práctica clínica, ha permitido reducir en un 85% las emisiones derivadas del uso de gases anestésicos, evitando más de 13.000 toneladas de CO₂e en los dos últimos años; cifras que ponen en valor su trascendencia y que han logrado que la revista científica Healthcare MDPI se haya hecho eco de la iniciativa, subrayando la escalabilidad del modelo de Quirónsalud y replicabilidad para otros hospitales y sistemas de salud.

Además, el Grupo cuenta ya con 30 hospitales certificados bajo la norma ISO 50001 y avanza en la incorporación de energías renovables, con paneles solares en 24 centros que han generado casi 6.000 MWh en 2025, evitando aproximadamente 1.590 toneladas de CO₂e. A ello se suma la apuesta por equipamiento más sostenible, destacando su papel pionero en la implantación de resonancias magnéticas sin helio en España.

La automatización, al servicio de la eficiencia energética

Entre las acciones orientadas a afrontar la descarbonización de la actividad, especial relevancia ha tenido también la implantación de DOME (Digitalización Operativa y Monitorización de Edificios), un sistema pionero en el sector puesto en marcha a finales de 2022 que permite el control, medición y automatización de los edificios y sus consumos clave en tiempo real para alcanzar los objetivos de eficiencia energética.

A través de un sistema de inteligencia artificial y mediante el análisis de los datos en tiempo real, los sistemas BMS -el software que gestiona todos los activos del edificio- permiten crear patrones de consumo asociado al funcionamiento de las instalaciones y las condiciones climáticas, detectando desviaciones que afecten a la eficiencia en su funcionamiento.

Apostando por la gestión sostenible

El impulso de otras acciones clave como la correcta segregación de residuos, una gestión eficiente del agua y la reducción del desperdicio alimentario responden igualmente al compromiso del Grupo con la sostenibilidad como un pilar inseparable de la calidad sanitaria. Así, la digitalización de procesos ha permitido reducir un 14% el consumo de papel en 2025, y se ha evitado el desperdicio de más de 7.200 menús a través de iniciativas de aprovechamiento alimentario.

Consciente de la importancia de integrar la sostenibilidad en toda la organización, en 2025 Quirónsalud elaboró su primer Plan de Sostenibilidad Medioambiental, que establece una hoja de ruta clara y refuerza la gobernanza con la creación del Comité Corporativo de Medioambiente.

Una década de compromiso con el planeta

Pasos, todos ellos, que responden a una voluntad de contribuir de forma decisiva desde el sector de la salud a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, que se remonta a más de una década. Ya en 2016, Quirónsalud realizó el primer cálculo de su huella de carbono y, ese mismo año, se convirtió en el primer grupo hospitalario español en adherirse en calidad de socio a la Red Española Pacto Mundial de Naciones Unidas y, una década después, su actividad está alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), decidido a impactar positivamente en la construcción de un mundo más sostenible.

Este compromiso con la salud del planeta, ligado al convencimiento de que cuidar del entorno es también cuidar de la salud de sus pacientes, profesionales y de la sociedad en su conjunto, convierte al Grupo en un referente en la transición sanitaria responsable y demuestra el impacto de este tipo de iniciativas para avanzar hacia un sistema sanitario responsable.