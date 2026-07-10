Golpe al cáncer de vejiga: una terapia con células CAR-T posibilita un tratamiento que evita su extirpación

Para los pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo, las opciones históricamente han sido limitadas, con una morbilidad elevada y que alteran la vida. Esta realidad ha impulsado un renovado interés en el desarrollo de enfoques eficaces para preservar la vejiga, detalla Parwiz Abrahimi, primer autor del estudio, realizado en Weill Cornell Medicine en Nueva York, y actualmente oncólogo urólogo en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California.

Las células CAR-T se han utilizado con éxito para tratar diversos tipos de cáncer de sangre. Sin embargo, su eficacia contra los tumores sólidos ha sido limitada hasta el momento debido a dificultades como la escasa infiltración tumoral y la toxicidad fuera del objetivo. Los investigadores intentaron superar estos problemas creando células CAR-T con alta especificidad para las células de cáncer de vejiga y administrándolas directamente a la vejiga mediante un catéter (también conocido como administración intravesical).

De esta forma, generaron células CAR-T que reconocen una proteína llamada MUC16. Esta proteína se expresa en gran medida en la superficie de muchas células de cáncer de vejiga, incluidas las resistentes a las terapias existentes, pero está prácticamente ausente en las células normales de la vejiga y otros tejidos sanos. Estas células CAR-T fueron capaces de eliminar tumores positivos para MUC16 cultivados en el laboratorio a partir de células de cáncer de vejiga derivadas de pacientes.

Posteriormente, los investigadores evaluaron la capacidad de estas células CAR-T para controlar el crecimiento de células de cáncer de vejiga humanas implantadas en la vejiga de ratones. Las células CAR-T resultaron ineficaces cuando se administraron por vía intravenosa. Sin embargo, cuando se administraron por vía intravesical, redujeron el crecimiento tumoral y prolongaron la supervivencia.

Cuando se administran directamente en la vejiga, las células CAR T no pueden propagarse al resto del cuerpo, lo que minimiza el riesgo de efectos secundarios en otros tejidos.»El desarrollo de células T modificadas genéticamente para tumores sólidos ha sido un desafío, en parte debido a la expresión en tejidos normales de posibles antígenos diana», comenta Wolchok. «El uso de un sistema de administración compartimentado nos permite superar este obstáculo y, con suerte, acercarnos un paso más a un uso más generalizado de las células CAR y las células T transgénicas para tumores sólidos comunes, como el cáncer de vejiga».

Nuevos hallazgos

«Nuestros hallazgos establecen a MUC16 como una diana clínicamente relevante para la terapia con células CAR-T en el cáncer de vejiga, y destacan que la administración intravesical, una vía de administración comúnmente utilizada en la práctica urológica, representa una estrategia factible, eficaz y fácil de implementar para la transferencia adoptiva de células CAR-T», concluye Merghoub.

«Este enfoque podría ser útil tanto para el tratamiento inicial del cáncer de vejiga como para subgrupos de tumores resistentes al tratamiento, ofreciendo una opción terapéutica atractiva para pacientes que pueden tener alternativas terapéuticas limitadas además de la extirpación de la vejiga».