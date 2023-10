Fact checked

El próximo El Día Europeo de la Donación de Órganos y Trasplantes es una fecha clave en el calendario para las más de 5.383 personas trasplantadas el pasado año en España y las 39.000 a nivel mundial, según datos del Consejo de Europa, puesto que supone un aliento a la vida y un impulso de ese esfuerzo que ha concedido tantas segundas oportunidades a miles de personas.

Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), cada año, miles de vidas son salvadas o mejoradas gracias a la donación de órganos. Sin embargo, la demanda de órganos supera con creces la oferta, lo que lleva a listas de espera largas y a la pérdida de vidas valiosas. En este contexto, la sensibilización sobre la donación de órganos y el fomento de un diálogo abierto en la sociedad son esenciales para abordar este desafío.

OKSALUD entrevista al presidente de la Asociación Extremeña de Trasplantados (ASEXTRAS), Florenciano Benito Rosario, trasplantado de hígado, para que nos hable de su experiencia, de la importancia de los donantes y de la actividad de la asociación que preside.

PREGUNTA.- ¿Cuál fue su reacción inicial cuando se enteró que necesitaba un trasplante de órgano y cómo lo recibió?

RESPUESTA.- Sinceramente, tengo grabado en mi mente, el momento en el que me comunicaron que necesitaba un trasplante hepático, mi vida se estaba apagando y urgía. ¿Mi reacción? Miedo, inseguridad, pensar que no puede ser, que va a ser complicado… Como la mayoría de la gente, sabía lo que es un trasplante, sabía que se hacían, pero hasta que no te toca no sabes lo que es.

El médico te explica de lo que va, pero claro, esto no es solo la operación. Me dice que antes me tengo que someter a un estudio previo. Dos semanas ingresado, me hacen pruebas de todas las disciplinas médicas habidas y por haber, ¿el motivo? Me dicen que tengo que estar en las condiciones óptimas para aguantar la operación y no tener una patología oculta y más en mi caso, porque tenía un hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Los órganos escasean y los equipos de trasplantes van a lo seguro, a salvar una vida.

Pasé todas las pruebas y a la lista de espera, porque claro, primero tiene que haber un donante y además tiene que ser compatible. En mi caso fui afortunado y en 72 horas ya estaba trasplantado. Además, soy uno de tantos trasplantados que vivió esta situación durante la pandemia COVID-19, con todas las restricciones que eso supuso, es decir, que no tuve cerca ni a mi familia, ni la ayuda de ninguna asociación de pacientes. Fue muy duro.

Una vez en casa, es curioso lo rápido que me recuperé gracias al órgano sano. Seguí escrupulosamente las recomendaciones del equipo médico: medicación inmunosupresora para evitar el rechazo, hábitos alimenticios, higiene, precauciones con el sol y las mascotas… y me sentía cada día mejor.

P.- ¿Qué supone para usted y su Asociación el Día Europeo de la Donación de Órganos y Trasplantes?

R.- Este día es el más importante para nosotros, agradecemos a nuestro donante y su familia el poder seguir vivos, a los diferentes equipos médicos y personal sanitario que han intervenido durante este proceso. En nuestro caso este día movilizamos a todos nuestros voluntarios y salimos a la calle con mesas informativas, para promocionar la «Donación de Órganos y Tejidos» y también damos a conocer el trabajo de los equipos de Trasplante. España es líder mundial en donación y trasplante, su modelo es referencia a seguir en el mundo.

P.- ¿Cómo ayudan a concienciar a la población de la importancia de la donación de órganos?

R.- Uno de los objetivos de nuestra asociación y por el que luchamos día a día es la concienciación social, somos incansables en informar a la población de la importancia de la donación de órganos y tejidos por toda nuestra geografía.

Además, impartimos talleres y charlas de hábitos saludables para evitar enfermedades que lleven a un trasplante, en colegios, institutos, universidades y otros colectivos.

P.- ¿Las personas trasplantadas necesitan ayuda asociativa?

R.- Sin duda. El objetivo de nuestra asociación es muy preciso, queremos que todas las personas que entren en esta situación de trasplante no estén solas, estén informadas desde el primer momento y para eso cuentan con un apoyo profesional, formado por psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios trasplantados, que estarán a su lado en cuanto ingresen en el hospital para la fase de estudio pre-trasplante y hasta su salida ya trasplantados.

En mi caso, el miedo a la supervivencia, las dudas y preguntas que te haces, el saber que tienes dentro de ti a otra persona desapareció cuando tuve contacto con los miembros de la Asociación Extremeña de Trasplantados (ASEXTRAS) que hoy presido. Es lógico, porque puedes hablar cara a cara con otras personas que han recibido un órgano, por ejemplo, un trasplantado hepático que llevaba ya catorce años trasplantado, otro de cinco, otro renal con diecinueve, un pulmonar con diez…para mí los miedos desaparecieron y hoy duermo mucho mejor. Creo que es muy beneficioso para todos los trasplantados.

P.- ¿Qué mensaje mandaría a las personas que están en lista de espera o recién trasplantados?

R.- Para los que están en espera, muchísimo ánimo, el órgano llegara tarde más o tarde menos, para el trasplantado pronta recuperación.

Para ambos, les recomiendo que contacten con la asociación de trasplantados más cercana que tengan, es lo mejor que les va a pasar. Somos una familia unida por una misma situación y nos apoyamos unos a otros en todas las situaciones que se presentan.

Quisiera concienciar desde aquí, de la importancia de la donación de órganos y tejidos. Donar es regalar vida.

P.- ¿Qué se busca desde las asociaciones de trasplantados y desde ASEXTRAS?

R.- Nosotros somos una de las pocas asociaciones de pacientes trasplantados en España, que da cobertura a todos los tipos de trasplantados, es decir, pulmón, corazón, riñón e hígado. Nuestro principal logro, ha sido consolidar nuestra presencia en el Hospital Universitario de Badajoz, donde están las dos Unidades de Trasplante de Extremadura, Hepática y Renal, y desde donde se presta la ayuda presencialmente a todos los pacientes y familiares. Como he dicho antes en nuestra región solo existen las unidades de trasplante renal y hepática, el resto de trasplantes como el pulmonar y el de corazón, se realizan en otras CCAA como Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía.

Nuestro proyecto actual, al igual que en otras asociaciones, está centrado en dar cobertura a todos los pacientes que entran en el proceso y que van a ser derivados fuera de nuestra región. Queremos que no estén solos. Actualmente esta acción ya está consolidada en el Complejo Hospitalario de Cáceres, donde actuamos presencialmente en las Unidades fe Neumología y Cardiología.

Para que nuestra atención a los pacientes sea óptima, intentamos tener formados constantemente a nuestros técnicos y voluntarios por lo que estamos federados con entidades como FNETH, FENAER y FETCO. Nuestra meta está ahora en tener presencia en todos los Hospitales Comarcales de Extremadura.