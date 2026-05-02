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Según la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, el 92% de los elementos que es necesario depurar en estas son producto de la actividad de dos industrias: la de los medicamentos y la de cosméticos. Hace pocos días, el director general de Medicines for Europe, que representa a las compañías de genéricos europeas, Adrian Van den Hoven, compartía en una reunión con periodistas en Bruselas su preocupación por el efecto de la norma en la actividad del sector. En sus palabras, «si se aplica tal como está escrita ahora, sus consecuencias pueden ser catastróficas».

¿Qué tienen que hacer estas compañías? Según Bruselas, pagar por el porcentaje equivalente a ese 92% en la depuración de aguas.

En España, la asociación del ramo, AESEG, respaldada por seis sociedades científicas, ha dicho que ese coste «resulta inasumible para la gran mayoría de los genéricos, ya que no puede trasladarse al precio final».

Esta situación puede provocar la retirada del mercado de medicamentos esenciales, la aparición de lagunas terapéuticas, el desplazamiento hacia alternativas más caras y un impacto negativo tanto para los pacientes como para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, han advertido.

Van den Hoven ha recordado en Bruselas que las compañías de genéricos fabrican el 75% de todos los medicamentos que usamos los ciudadanos de la Unión Europea; el 95% de los que están en la lista de fármacos esenciales.

El 92% de la discordia, ha añadido, es el resultado de un cálculo realizado por inteligencia artificial y carece de base real: «Hay como mínimo mil productos químicos de desecho identificados en las aguas residuales urbanas, procedentes de productos de limpieza y de utilización de vehículos, entre muchos otros».

Ahorro y acceso a tratamientos

Pero quizá uno de los elementos más importantes para Medicines for Europe es el hecho de que la directiva ignore las características únicas de los medicamentos genéricos como soporte fundamental de nuestros sistemas sanitarios, ha asegurado. Al tratarse de medicamentos asequibles, aportan ahorros sustanciales a los sistemas sanitarios y facilitan el acceso a los tratamientos.

Esta misma semana AESEG ha dado a conocer un nuevo estudio que muestra que el lanzamiento de un único medicamento genérico (dabigatrán) ha conseguido ahorrar al sistema de salud español más de 74 millones de euros, sumando la reducción del precio respecto al fármaco original y la reducción de costes sanitarios asociados al empleo de otros medicamentos similares.

Van den Hoven ha indicado que, en su forma actual, la directiva vulnera el principio de competitividad entre sectores, puede dañar la ansiada autonomía estratégica de Europa para tener sus fármacos esenciales sin depender de terceros (un objetivo que se planteó después de la pandemia) y minar la capacidad de la UE para atraer inversión. Habrá genéricos que no será posible seguir fabricando en Europa y los problemas de suministro aumentarán de forma considerable.