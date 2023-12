Los expertos reclaman las experiencias de los pacientes para un mejor diagnóstico

Los investigadores utilizaron el ejemplo del lupus neuropsiquiátrico, una enfermedad autoinmune incurable cuyo diagnóstico es especialmente difícil, para examinar el distinto valor que los médicos otorgan a 13 tipos diferentes de pruebas utilizadas en los diagnósticos. Se trataba de pruebas como escáneres cerebrales, opiniones de pacientes y observaciones de familiares y amigos.

Menos del 4% de los médicos situaron las autoevaluaciones de los pacientes entre los tres tipos de pruebas más importantes. Los médicos clasificaron sus propias evaluaciones en los primeros puestos, a pesar de reconocer que a menudo no confiaban en los diagnósticos que implicaban síntomas a menudo invisibles, como dolor de cabeza, alucinaciones y depresión. Tales síntomas «neuropsiquiátricos» pueden conducir a una baja calidad de vida y a una muerte prematura y, según los informes, se diagnostican erróneamente con más frecuencia -y, por tanto, no se tratan correctamente- que los visibles, como las erupciones cutáneas.

De forma colaborativa

Sue Farrington, copresidenta de la Alianza contra las Enfermedades Reumáticas Autoinmunes Raras, subraya que «es hora de pasar del paternalista, y a menudo peligroso, el médico sabe más a una relación más igualitaria en la que los pacientes con experiencias vividas y los médicos con experiencias aprendidas trabajen de forma más colaborativa».

Un paciente consultado compartió el sentimiento común de no ser creído como «degradante y deshumanizante» y añadió: «Si hubiera seguido teniendo en cuenta la experiencia de los médicos por encima de la mía, estaría muerto… Cuando entro en una consulta médica y mi cuerpo es tratado como si no tuviera ninguna autoridad sobre él y lo que siento no es válido, entonces es un entorno muy inseguro… Les cuento mis síntomas y me dicen que ese síntoma está mal, o que no puedo sentir dolor ahí, o de esa manera».