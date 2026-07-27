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El cambio de imagen de Vinícius Jr., futbolista del Real Madrid, ha generado interés en las últimas semanas. El jugador brasileño habría recurrido a un tratamiento estético orientado a mejorar la armonía del rostro manteniendo sus rasgos naturales, según explicó el profesional responsable del procedimiento. La intervención habría combinado diferentes técnicas para trabajar la estructura facial y la calidad de la piel, como tratamientos para estimular el colágeno, tecnologías dermatológicas y un retoque específico de la proyección del mentón. Pero, ¿en qué consiste realmente una naturalización facial? ¿Es una cirugía o un tratamiento de medicina estética?

El doctor Diego Prada, médico estético de Clínicas Dorsia, analiza el procedimiento y explica que, por las características descritas, todo apunta a un abordaje no quirúrgico: «Lo que se ha descrito es una naturalización facial, también llamada armonización facial. Normalmente es un procedimiento que se realiza de manera no quirúrgica combinando distintas técnicas», explica.

Combinación de técnicas

La armonización facial no hace referencia a un único procedimiento, sino a una combinación de tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente. Según Prada, este tipo de abordajes pueden incluir neuromoduladores, ácido hialurónico o bioestimuladores de colágeno, entre otras técnicas: «No se trata solamente de tratar el tercio inferior, que en este caso es lo más evidente, sino de trabajar las estructuras del tercio medio y también del tercio superior. Cada paciente es distinto y no todas las técnicas sirven para todos», señala.

Una de las expresiones que más ha llamado la atención al hablar del tratamiento de Vinícius es la referencia a la «reestructuración de los ligamentos faciales». El doctor Prada explica que, en medicina estética, este concepto hace referencia al trabajo sobre los puntos de soporte del rostro: «Las estructuras de la cara vienen dadas por unos ligamentos que dan sustento a los tejidos. Trabajando esas zonas podemos generar un efecto lifting», explica. El especialista señala que una de las técnicas utilizadas para conseguir ese efecto consiste en aportar soporte en planos profundos mediante productos como el ácido hialurónico.

Dentro del tratamiento descrito también aparecen los bioestimuladores de colágeno, unos productos cuyo objetivo es favorecer que el propio organismo genere nuevo colágeno: «Después de trabajar de manera profunda, también hay que fortalecer la capa de la piel. Los bioestimuladores redensifican la piel y hacen que pueda verse más tensa», explica Prada.

Además de los tratamientos inyectables, el procedimiento descrito incluye tecnologías destinadas a mejorar la piel y el contorno facial: «En este caso hablaríamos de láseres enfocados al rejuvenecimiento y al tensado de la piel, que pueden ayudar a mejorar la calidad cutánea», indica el Dr. Prada. En cuanto a los ultrasonidos, explica que determinadas tecnologías utilizan energía y calor para estimular la producción de colágeno y complementar el tratamiento.

Otro de los aspectos mencionados en el tratamiento es la mejora de la proyección del mentón. Según Prada, esta zona tiene un papel importante a la hora de equilibrar el tercio inferior del rostro. Sin embargo, el especialista destaca que no se trabaja únicamente esa zona: «No nos quedamos solo en el mentón. También podemos tratar el arco mandibular para definir más el tercio inferior y conseguir una mayor armonía facial», añade.

Recuperación y duración de los resultados

Una de las diferencias frente a una cirugía estética es el tiempo de recuperación. «Con ácido hialurónico, bioestimuladores o neuromoduladores la recuperación suele ser sencilla. Puede existir inflamación, pero normalmente no supone un problema importante», explica.

Respecto a la duración, Prada diferencia entre las distintas técnicas. «El ácido hialurónico tiene un efecto temporal. En los estimuladores de colágeno prefiero hablar de resultados semipermanentes, porque son productos reabsorbibles, pero dejan una producción de colágeno que puede mantenerse durante un tiempo», explica.

Medicina masculina gana terreno

El caso de Vinícius se enmarca en una tendencia creciente: el aumento de hombres que recurren a tratamientos estéticos. «La medicina estética masculina ha dejado de ser un tabú. Actualmente tenemos aproximadamente un 30% de pacientes masculinos en consulta», explica Prada. Según el especialista, los hombres buscan cada vez más mejorar su imagen sin perder sus rasgos característicos: «Estos procedimientos no buscan cambiar la identidad facial del paciente, sino armonizar sus características y conseguir un rostro más equilibrado», concluye.