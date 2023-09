Estos son los grupos de personas que nunca deberían tomar café

Fact checked

Más allá de los muchos beneficios que esta infusión tan popular posee, hay ciertos grupos de personas que no deberían tomar café. Sí, varios de los que beben las más de 2.500 millones de tazas de café que se consumen a diario deberían tenerlo prohibido.

Es que independientemente del efecto positivo que el café tiene en la mayoría de quienes lo ingieren, puede dañar a una minoría. Existen algunos individuos, con características específicas, que podrían acabar perjudicados por su acción dentro del organismo.

Grupos de personas que nunca deberían tomar café

Mujeres embarazadas

La cafeína, que es uno de los compuestos principales del café, es una sustancia capaz de atravesar la placenta y llegar al feto. Desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan que las embarazadas no beban más de 300 mg de cafeína diarios. Básicamente, no deberían beber más de dos tazas al día mientras se encuentren gestando. Si no beben café, mejor aún.

En las mujeres embarazadas, los estudios relacionan la ingesta sin control de café con diversos problemas de desarrollo del feto.

Madres lactantes

Una vez ya se ha producido el nacimiento de la criatura tampoco deberían beber café indiscriminadamente. La cafeína se desplaza a través de la leche materna y puede condicionar el crecimiento tanto mental como físico del recién nacido. Como en las embarazadas, el consejo es que beban poco café durante ese período.

Personas con trastornos del sueño

El café puede ser el peor enemigo de los sujetos que no logran dormir. La cafeína es un estimulante natural del sistema nervioso, por lo que altera los patrones normales y dificulta la conciliación del sueño.

Niños y adolescentes

A pesar de que los beneficios del consumo moderado de café en adultos están probados, no puede decirse lo mismo en otros grupos de seres humanos. Entre ellos los niños y los adolescentes. Sus sistemas nerviosos están aún en proceso formativo, razón por la cual expertos como los de la Clínica Mayo aseguran que deberían mantener el consumo de cafeína por debajo de los 200 mg.

Pero si esa es una dosis aceptable para aquellos que han superado los 12 años, por debajo de esa edad es mejor no beber nada de café.

Personas con sensibilidad a la cafeína

Por último, evidentemente los sujetos con sensibilidad a la cafeína deberían tener cuidado y no consumir ningún alimento con ella. También deben evitar algunos tipos de té que contienen cafeína en su composición. Así estarán a salvo de las molestas reacciones que puede causar esta sustancia en sus organismos. Entre los síntomas que provoca están la jaqueca, el insomnio y el nerviosismo.