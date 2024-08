Éstas son las claves para someterte a una cirugía segura en el extranjero

Fact checked

A medida que la tendencia global del turismo médico continúa en aumento, especialmente en países como Turquía, resulta crucial que los pacientes tomen decisiones informadas a la hora buscar tratamientos en el extranjero. Acibadem, compañía líder en atención, destaca la importancia de elegir instituciones de salud acreditadas a la hora de someterte a un procedimiento médico.

Los fallecimientos en cirugía estética son hechos puntuales, pero resulta muy común ver que este tipo de operaciones las realicen profesionales que carecen de especialización en esta materia, ya que la ley lo permite. Hoy en día, cualquier persona licenciada en Medicina y que haya realizado una especialidad en cirugía puede llevar a cabo tanto operaciones estéticas o plásticas como reparadoras. En la sanidad privada, no es necesario que un médico cuente con el título oficial en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora para realizar estas intervenciones, mientras que en la pública sí lo exigen.

A la hora de seleccionar cualquier tratamiento quirúrgico, es fundamental ser plenamente consciente de dónde, cómo y con quién te lo vas a realizar. «En la era de las redes sociales, es fácil caer en falsas promesas que pueden tener consecuencias graves e incluso letales. Esto incluye la posibilidad de recibir atención de médicos sin certificaciones oficiales, realizártelos en clínicas que no siguen los protocolos adecuados o incluso en instituciones cuyo personal no cumple con los procedimientos sanitarios ni proporciona el cuidado postoperatorio adecuado», comenta Tanya Nevenova.

Por eso, si una persona desea realizarse una operación estética, resulta fundamental saber qué hacer a la hora de buscar el centro hospitalario y el médico adecuado. Además de los puntos que aparecen a continuación, siempre es importante investigar a fondo cualquier hospital o hablar directamente con los médicos antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué hacer y qué no hacer al valorar una clínica para someterte a una cirugía estética?

Lo que se debe hacer:

Verificar acreditaciones: las personas que quieran someterse a cualquier procedimiento se tienen que asegurar siempre que la institución de salud esté acreditada por organismos reconocidos internacionalmente como TEMOS, QHA Trent, la Joint Commission International (JCI) o la International Organization for Standardization (ISO). La acreditación significa que el hospital cumple con estrictos estándares globales de seguridad del paciente, calidad en la atención médica y gestión operativa.

Investigar el hospital: se recomienda investigar más allá de lo superficial. Hay que examinar la reputación del hospital, sus médicos y la tecnología que utilizan. Los hospitales con instalaciones de última generación y un equipo de especialistas cualificados son más propensos a ofrecer atención de calidad superior.

Revisar opiniones de pacientes: los testimonios y opiniones de otros pacientes pueden proporcionar información sobre sus experiencias. Buscar consistencia en los comentarios sobre la calidad de la atención, la limpieza y la experiencia general puede ayudarlos a tomar la mejor decisión. Sin embargo, no se pueden basar únicamente en esto, es fundamental ir un paso más allá e indagar más acerca del hospital y el médico que te tratará.

Consultar fuentes fiables: siempre hay que utilizar el sitio web oficial del hospital o comunicarse directamente con su departamento internacional de pacientes para obtener información. Las instituciones adecuadas tienen una presencia en línea sólida con información detallada sobre sus servicios, médicos y procedimientos.

Lo que no se debe hacer:

Evitar fuentes no verificadas en línea: es importante tener cuidado con médicos o clínicas que promuevan servicios en plataformas de redes sociales sin la debida acreditación o verificación. Estas fuentes pueden ser engañosas y no garantizan el nivel de atención que se espera de una institución acreditada. No tomar decisiones apresuradas: viajar para recibir atención médica es una decisión significativa y acertada, pero los pacientes tienen que tomarse un tiempo prudencial para investigar y verificar a fondo las credenciales de la clínica y su personal. Es recomendable no tomar decisiones basadas únicamente en el coste o la conveniencia. Evitar reseñas anónimas: es fundamental fiarse de clínicas con reseñas anónimas o excesivamente positivas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Estas podrían ser fabricadas para atraer a los pacientes.

«Conociendo estos factores clave, puedes asegurarte de no caer en manos incorrectas al elegir un proveedor médico en el extranjero. Desde Acibadem, hacemos mucho hincapié en todas las personas que vienen a informarse acerca de un tratamiento que contrasten información, que busquen referencias de otros pacientes y que no se precipiten» afirma Tanya Nevenova. «Esto es esencial para que aquellos que están pensando operarse no pongan en riesgo su salud. Para nosotros, lo primero siempre es la seguridad de todos nuestros pacientes y, por eso, no solo mostramos nuestras acreditaciones, sino que también ponemos a su disposición un especialista en función de la cirugía que quieran realizarse», concluye.