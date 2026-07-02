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Dräger Hispania ha puesto en marcha la campaña ’50 millones’, una iniciativa de concienciación orientada a reforzar el papel de la tecnología sanitaria en uno de los momentos más sensibles y decisivos de la vida: el nacimiento de un bebé. La campaña nace en un contexto de alta carga social y simbólica. Según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, la población residente en España se aproxima al valor máximo de la serie histórica, acercando al país al umbral de los 50 millones de habitantes, presumiblemente este mismo verano.

Estar preparados cuando la vida se adelanta

A partir de este hito, Dräger Hispania articula, junto a la agencia Puentia, una campaña que vincula la dimensión sociológica de este momento con una idea central: la importancia de estar preparados cuando la vida se adelanta. Bajo el concepto creativo «Si por un casual, el bebé se adelanta, en Dräger estamos preparados», la compañía pone en valor su experiencia en soluciones de neonatología y cuidados críticos, especialmente a través de sus incubadoras, como parte esencial del entorno hospitalario que protege al recién nacido.

«En Dräger sabemos que detrás de cada nacimiento hay una historia, una familia y un equipo sanitario preparado para actuar. Nuestra tecnología está concebida para acompañar esos momentos críticos en los que cada decisión cuenta. Esa es la esencia de nuestra promesa: Tecnología para la vida», señala Romeo Kardo, head of Medical Business Unit de Dräger Hispania.

La pieza central de la campaña es un vídeo principal, concebido como eje narrativo y emocional de la iniciativa, que conectará el relato social del hito de los 50 millones con la capacidad de respuesta del entorno hospitalario y con el papel de la tecnología Dräger en la protección del bebé, el apoyo a las familias y la labor de los profesionales sanitarios.

Además, la campaña contará con diferentes adaptaciones para canales digitales, con especial presencia en LinkedIn, donde se desarrollarán mensajes vinculados a tres grandes líneas: el impacto social y aspiracional del hito demográfico; el aniversario de la Dräger Incubator II-M-100, desarrollada en 1951 y considerada la primera incubadora moderna de uso en Europa; y la concienciación sobre la importancia de un parto libre, respetado y seguro en el entorno hospitalario.

La campaña se dirige principalmente a gestores hospitalarios y profesionales sanitarios de hospitales públicos y privados, con especial foco en áreas como Neonatología, Ginecología y Obstetricia, Cuidados Intensivos y Pediatría. Su objetivo es reforzar el papel de los profesionales en escenarios donde la anticipación, la seguridad y la confianza son determinantes, unido al rol de Dräger como aliado a través de su tecnología sanitaria de referencia.

Ciencia para cuidar al prematuro

Existe evidencia científica suficiente que avala el impacto beneficioso para el prematuro de aspectos como la termorregulación, la iluminación controlada, el apoyo a los cuidados del neurodesarrollo, o el menor impacto acústico ligado al entorno en los cuidados críticos. Otros factores decisivos que fomentan el correcto desarrollo del recién nacido son el uso de la musicoterapia y la voz de los progenitores como recurso terapéutico o la limitación de la interrupción innecesaria del descanso del prematuro mediante el control externo de la ergonomía y los elementos que componen la incubadora.

Con ’50 millones’, Dräger Hispania busca proyectar una idea aspiracional, pero también de solvencia y confianza: la tecnología sanitaria no solo acompaña los avances clínicos, sino que contribuye a crear entornos más seguros, preparados y humanos para proteger la vida desde sus primeros instantes.