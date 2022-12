Dra. Fernández-Friera: «‘Corazón de Mujer’ sensibiliza sobre la enfermedad Cardiovascular en la mujer»

Fact checked

La enfermedad cardiovascular ya no se considera una enfermedad que afecta sólo a los hombres. Anteriormente, las mujeres típicamente recibían tratamiento menos intensivo para las enfermedades del corazón y se realizaban menos estudios diagnósticos. Por consiguiente, cuando muchas mujeres eran por fin diagnosticadas con enfermedades del corazón, generalmente se encontraban en un estado más avanzado de la enfermedad y su pronóstico era peor. Ahora sabemos que la enfermedad cardiovascular afecta a más mujeres que hombres. Por este motivo y con el lanzamiento del movimiento Corazón de Mujer, desde OKSALUD entrevistamos a la Dra. Leticia Fernández-Friera.

Pregunta.- ¿Por qué y cómo surge Corazón de Mujer?

Respuesta.- Actualmente, la primera causa de mortalidad en la mujer es la cardiovascular, siendo el 35% frente al 3% del cáncer de mama. El movimiento ‘Corazón de Mujer’ nace con el objetivo principal de concienciar a la sociedad de la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer y establecer herramientas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular en la mujer.

Corazón de Mujer está inspirado en la Campaña Go Red for Women, que nace hace más de 18 años en Estados Unidos para educar y sensibilizar a la población sobre el impacto de la enfermedad Cardiovascular en la mujer y el reconocimiento de sus síntomas. Gracias a este tipo de campañas, se han conseguido mejoras en la identificación de los riesgos de la enfermedad cardiovascular en la mujer, crear subvenciones para apoyar la investigación en este campo, reforzar el apoyo necesario para mejorar la salud cardiovascular femenina y diseñar programas para motivar a las mujeres jóvenes a desarrollar carreras en STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Hemos querido dar comienzo a esta campaña a través del homenaje y entrega del galardón Corazón de Mujer el pasado 24 de noviembre a la Dra. Malissa Wood, cardióloga y una de las máximas representantes de la campaña americana Go Red For Women, co-directora del Programa Corrigan Women's Heart Health en el Massachusetts General Hospital y profesora asociada de la Universidad de Harvard, por su trayectoria en el campo de la enfermedad cardiovascular en la mujer.

P.- ¿Cómo puede ayudar este movimeinto a concienciar y prevenir la enfermedad cardiovascular a las españolas?

R.- Pretendemos tomar como ejemplo numerosas iniciativas exitosas realizadas por la campaña Go red for women, incluyendo acciones desde la educación, la investigación, la difusión, la asistencia médica y la prevención, siendo necesaria la implicación de autoridades, responsables de la salud, centros educativos y familias. De esta forma, conseguiremos mejorar la promoción de la salud cardiovascular en la mujer, con especial foco en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado.

Además, queremos añadir un valor diferencial e innovador a través de la creación de unidades específicas de la mujer, que aúnen médicos de diferentes especialidades, y que permitan no solo tratar sino también prevenir y cuidar a mujeres sanas para reducir sus posibilidades de sufrir un evento cardiovascular. Un ejemplo de ello es Atria Clinic, que tiene un programa específico sobre salud cardiovascular de la mujer (MAAM) que les permite conocer su riesgo individual, tanto de cara a la prevención como para detectar a tiempo cualquier patología. Así mismo, cuenta con tecnología de vanguardia que permite la detección precoz de las placas de colesterol mediante técnicas de imagen, incluso antes de que haya síntomas, lo que ayuda a identificar a aquellas pacientes en las que las escalas de riesgo cardiovascular o los factores de riesgo no llegan a discriminar quién va a sufrir un infarto.

P.- ¿Cómo le ha ayudado y qué consejos le ha dado para la puesta en marcha del proyecto?

El apoyo de la Dra. Malissa Wood es incondicional y como nosotros, cree firmemente en la necesidad de este tipo de movimientos para mejorar la enfermedad cardiovascular en la mujer a nivel mundial, empezando por nuestro entorno. Desde un punto de vista personal, la Dra. Malissa Wood ha sido mi inspiración durante mi formación en el Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School para impulsar la salud cardiovascular en la mujer en años sucesivos, y nuestro modelo de AtriaClinic se basa en sus principios y metodología, así como las distintas iniciativas que estamos enmarcando dentro del movimiento.

Algunos consejos que nos ha dado en su visita a AtriaClinic, incluyen la movilización de cualquier persona en el movimiento, desde la industria, a los sanitarios, al personal educativo, a entidades públicas, privadas, gobiernos, etc. para que cada uno aporte desde su ámbito. Así mismo, ha insistido en la importancia de los medios de comunicación en la labor de ayudarnos a la difusión y en la tecnología innovadora, como la imagen vascular, para ayudar a consolidar herramientas de prevención y de investigación, con el fin de avanzar en la ciencia dirigida a preguntas especificas de la mujer.

P.- ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres?

R.- Los factores de riesgo cardiovasculares en la mujer incluyen factores similares al hombre, como, por ejemplo, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto, pero también otros factores específicos como la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional o la menopausia precoz. Es necesario englobar todos estos factores a la hora de mejorar la estratificación de riesgo en la mujer, subóptima por las escalas de riesgo tradicionales y optimizar su manejo clínico.

A esto se suma, el problema de la baja percepción de riesgo en la mujer, que no se siente vulnerable al infarto, el retraso en el diagnóstico por no consultar con su médico al no reconocer los síntomas adecuadamente y el cambio en el estilo de vida, que motiva conductas como el sedentarismo o la mala alimentación.

P.- ¿Qué diferencias hay en los síntomas de las enfermedades cardiovasculares entre los hombres y las mujeres?

R.- En el hombre, los infartos suelen manifestarse como dolor de pecho y brazo, mientras que en las mujeres los síntomas son más atípicos, incluyendo a menudo dolor en la espalda, mandíbula, falta de aire o náuseas. Ahora que vamos descubriendo estas diferencias, se podrán diagnosticar de forma más precoz infartos en la mujer y mejorar las estadísticas.

Además, el infarto en la mujer muchas veces es peor que en el hombre, con un pronóstico malo a corto plazo. El problema es que las mujeres acuden al hospital mucho más tarde. Tienden a aguantar más el dolor o no lo reconocen como algo importante. Es decir, desde que empiezan a notar los síntomas hasta que acuden a la consulta o a urgencias pasa más tiempo.

Entonces, el músculo cardiaco está más tiempo sin oxígeno por lo que llega en peores condiciones al hospital. Por eso, la mortalidad tras un primer infarto en la mujer es un 20 % mayor que en los hombres.

P.- ¿Cómo se puede reducir la mortalidad en las enfermedades cardiovasculares en mujeres desde la Sanidad Española?

R.- Algunas estrategias importantes a considerar incluyen la creación de grupos de colaboración y trabajo entre distintos profesionales (enfermería, médicos de Atención Primaria, cardiología,..), establecer planes de acción a medio-largo plazo junto con los responsables políticos, implementar cambios en la educación desde el colegio y la Universidad, introducir cambios en la actividad asistencial del médico promoviendo unidades especificas de mujer donde se realicé una atención más personalizada, introducir tecnología para diagnosticar de forma precoz la enfermedad y tratarla de forma mas eficaz e impulsar la investigación enfocada al corazón de mujer. Movimientos como este intentarán cubrir estas necesidades paso a paso, haciendo un llamamiento a todo aquel que se quiera unir con nosotros en esta misión de prevenir la enfermedad cardiovascular, porque si hacemos bien las cosas y a tiempo, hasta un 80% de eventos cardiovasculares se podrían evitar.