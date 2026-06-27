Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Cuidar la vista no depende únicamente de acudir al oftalmólogo o de protegerse de la radiación solar. La alimentación también desempeña un papel relevante en la salud ocular y puede contribuir a prevenir algunas patologías que afectan a la visión con el paso de los años.

Así lo explica a OKSALUD el doctor Xavier Subiràs, oftalmólogo del Departamento de Retina y Vítreo de IMO Grupo Miranza Barcelona, quien destaca que uno de los patrones alimentarios más recomendables para proteger los ojos es la dieta mediterránea.

PREGUNTA. ¿Cómo puede influir la alimentación en la prevención de enfermedades oculares como las cataratas o la degeneración macular?



RESPUESTA. Hay dos factores importantes a tener en cuenta. Por un lado, la dieta, especialmente en enfermedades como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), donde se recomienda seguir un patrón lo más cercano posible a la dieta mediterránea, rica en omega 3, pescado azul y alimentos antioxidantes. Por otro lado, en la diabetes, los hábitos alimentarios también influyen: el consumo elevado de azúcares y alimentos procesados puede ser perjudicial, especialmente en pacientes con enfermedades metabólicas.

P.- Muchas personas asocian automáticamente la zanahoria con la salud visual. ¿Qué hay de cierto en ello y qué otros alimentos son igual o más importantes para cuidar la vista?



R.- Sabemos que los vegetales, al tener antioxidantes, pueden ayudar a cuidar la salud ocular, pero no se limitan a la zanahoria exclusivamente.

P.- ¿Qué papel juegan nutrientes como la luteína, la zeaxantina o los omega-3 en la protección de la retina y frente al daño de la luz azul?



R.- Para la retina sí son importantes, porque son componentes que ayudan a que las reacciones oxidativas –procesos en los que el oxígeno genera radicales libres que pueden dañar las células– sean menores y, por lo tanto, que el daño en la retina sea menor. Sobre la luz azul, no hay estudios fiables de que sea perjudicial.

P.- ¿Existen hábitos alimentarios o productos concretos que puedan perjudicar especialmente la salud ocular con el paso de los años?



R.- Los dulces de forma exclusiva, pueden afectar a la salud vascular y, en consecuencia, pueden dañar la retina. En enfermedades metabólicas, estos factores tienen más impacto. Pero, sobre todo, es importante entender el equilibrio: si se mantiene una alimentación muy repetitiva o poco variada, puede resultar perjudicial con el tiempo, ya que implica una ausencia de otros nutrientes esenciales.

P.- En una época marcada por el uso intensivo de pantallas, ¿qué recomendaciones daría para proteger la visión más allá de las revisiones oftalmológicas periódicas? Para la prevención de enfermedades oftalmológicas, diría que, obviamente, se utilicen menos las pantallas y que se hagan descansos frecuentes.



R.- En caso de necesidad por motivos laborales, por la naturaleza del trabajo, es importante organizar el uso de pantallas. También es recomendable alternar la visión de cerca y de lejos, evitando pasar demasiado tiempo continuo enfocado en distancias cortas.

Y una de las cosas más importantes, sobre todo en niños, es fomentar más juego al aire libre. Es decir, que tengan la posibilidad de no utilizar pantallas, no solo porque a nivel cognitivo e intelectual está demostrado que es beneficioso, sino porque también, a nivel visual, se asocia con un menor desarrollo de la miopía.